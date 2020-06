Gouvernement : Pourquoi Kader Yacine Barry a été remercié par Alpha Condé?

CONAKRY-Arrivé à la tête du Département de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en mars 2020 après la démission ‘’inattendue’’ de Abdoulaye Yero Baldé, Kader Yacine Barry vient d’être éjecté de son poste. Il a passé moins de 100 jours à la tête du département de l’Enseignement Supérieur. Dr . Aboubacar Oumar Bangoura lui succède à ce poste.

L’ancien conseiller du premier ministre Kassory Fofana‘’parachuté’’ à la tête de ce département avait pourtant commencé à imprimer ses marques dans ce département. A-t-il commis une faute pour mériter un tel sort ? Pas sûr ! Est-il victime d’une conspiration ? Peut-être. Kader Yacine Barry a eu la malchance de se retrouver au cœur d’une bataille entre lobbys. Une bataille qui ne lui a laissé aucune chance de garder son poste. On se le rappelle, son arrivée à la tête du Département de l’enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, a été l’une des plus tumultueuses.

C’est un secret de polichinelle. Le Premier Ministre Kassory Fofana et le ministre d’Etat conseiller personnel d Chef de l’Etat, Tibou Kamara se sont livrés une « guerre à distance » pour le contrôle de ce poste laissé vacant par un militant de première heure du RPG. A l’époque, des rumeurs d’une brouille entre les deux proches du Chef de l’Etat a fait la Une des médias. Il s’est dit que les deux se sont d’ailleurs réconciliés par la suite. Si le Chef du Gouvernement a réussi il y a trois mois à placer son gars, Tibou Kamara vient d’obtenir sa revanche, avec le départ de Kader Yacine Barry.

Pour bon nombre d’observateurs, l’herbe a été coupée sous les pieds du ministre Kader Yacine Barry. Ce jeune cadre qui avait inscrit son action dans la dynamique de la continuité et de la consolidation des importants acquis de ce ministère n’a pu prendre son élan. Kader Barry, à la tête du conseil scientifique dans la lutte contre le Coronavirus n’a également pas su se maintenir sur la voie de la réforme qu’il souhaitait poursuivre.

‘’ Ce grand ministère a besoin d'une personne plus énergique et non d'un jeune type qui se prend pour le Messie. Il s'en va et c'est normal. J'espère simplement qu'on ne va pas lui retirer son titre de conseiller spécial deKassory Fofana au niveau de la primature’’ a réagi ce vieux chercheur à la retraite.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13