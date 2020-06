CAN 2025 :‘’Le temps joue contre nous’’, prévient un membre du COCAN

CONAKRY-Choisie par la CAF -confédération africaine de football- pour accueillir la Coupe d’Afrique des Nations de Football 2025, la Guinée sera-t-elle au rendez-vous ?

Candidate à une CAN à 16 équipes, la Guinée à l’instar du Cameroun et de la Côte-d’Ivoire a été obligée de réadapter son cahier de charges pour une compétition désormais prévue pour 24 équipes. Plusieurs experts de la CAF ont émis des souhaits en appelant les Etats africains à privilégier la co-organisation pour se donner plus de chance d’accueillir les compétitions de Football seniors car les candidats à l’organisation de cette biennale doivent avoir des infrastructures pouvant accueillir plus d’une vingtaine d’équipes nationales, leurs supporters et des délégations venues de tous les horizons.

Alors que la chronique est alimentée dans le giron sportif sous-régional pour une éventuelle co-organisation avec le Sénégal de la biennale du Foot Africain, le Cocan2025 (Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations) vient de donner sa position.

Dans un entretien qu’il a accordé à notre rédaction cette semaine, le chef du département des relations publiques du comité a fait un survol sur ce qui prévaut sur le terrain. Dans cet entretien, Thierno Saidou Diakité est revenu sur les efforts que la Guinée déploie pour réussir le pari d’abriter cette compétition dans moins de cinq ans. Il a aussi tenu à rassurer les sceptiques pour l’organisation de cette fête continentale. Lisez plutôt !!!

La co-organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de Football (CAN) 2025, fait encore débats. Que dit le COCAN après ces moult tiraillements entre guinéens et sénégalais autour de cette question ?

La Co-organisation de la CAN 2025 n’est plus d’actualité pour la Guinée. La simple raison que l’année dernière lorsque le sujet avait été évoqué par les deux présidents de fédérations (Guinée et Sénégal, ndlr), le gouvernement guinéen avait officiellement dit que notre pays n’avait pas convenance à co-organiser la CAN 2025 que la CAF nous a attribué, ce n’est plus d’actualité. Nous sommes d’ailleurs surpris que ce sujet revienne toujours en surface pour que le Sénégal mette la pression sur nous pour cette co-organisation.

Mais le président Antonio Souaré vice-président du COCAN avait dit le mois dernier qu’un tel scenario serait possible. Etes-vous de cet avis ?

En guise de rappel il a fait savoir que ce sont les pays qui postulent auprès du comité exécutif de la CAF pour avoir l’organisation des phases finales. Les pays qui postulent, présentent des dossiers et la CAF retient les dossiers les plus pertinents pour attribuer l’organisation de cette compétition. Dans ce cas de figure, même si c’est la Fédération de Football qui gère la discipline, c’est le pays qui sollicite. Le deuxième vice-président du COCAN, Antonio Souaré n’a fait qu’émettre un souhait. Selon lui, il serait souhaitable que la Guinée organise avec le Sénégal mais, a-t-il ajouté, il revient aux deux gouvernements de s’entendre. Il y a une nuance. Mais de la position officielle de la Guinée est connue, notre pays va organiser seule la Coupe d’Afrique des Nations de Football 2025.

Justement est-ce que la Guinée est-elle prête pour ce rendez-vous de 2025, quand on sait que rien de concret n’est encore fait sur le terrain prêt ?

Vous avez raison cette compétition est déjà très proche de nous. Moi je vous assure que la Guinée sera prête pour cette organisation. La volonté politique du chef de l’Etat a été matérialisée par l’octroi d’un siège. Nous avançons et dans les jours à venir nous allons-vous faire l’état des lieux de notre préparation de cette compétition. En dépit de la pandémie il y’a eu des Visio- conférences avec nos consultants internationaux qui sont consignés en Europe. A la date d’aujourd’hui je puis vous dire que la modélisation de tous les sites de compétition est faite. Les titres fonciers sur tous les 10 sites de compétition sont obtenus par l’entremise du ministère de l’Habitat et de la ville.

Au-delà de tous ces discours et des promesses, il y’a quoi de palpable sur le terrain puisque 2025 c’est dans moins de 5 ans ? Est-ce que la Guinée réussira le pari d’organiser cette compétition ?

Vous avez raison de vous inquiétez et c’est très pertinent comme question. De notre côté nous en sommes conscients. Certes il y a eu du temps perdu et que le temps joue contre nous mais nous rassurons que la CAN 2025 se jouera en Guinée. En fait la modélisation des sites précède la finalisation des dossiers techniques pour lancer les appels d’offres. On sait que 90% des guinéens sont sceptiques quant à tenir les délais prescrits par les cahiers de charges. Nous vous disons qu’on est en route pour réussir ce pari.

Entretien réalisé par BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13

.