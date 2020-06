Papa Koly Kourouma confirmé á son poste: Le DG de la SEG prophétise des lendemains meilleurs pour sa société et son pays

Ce vendredi 19 juin 2020 le président Alpha Condé a dans un décret lu á la télévision nationale procédé á un mini remaniement de son gouvernement.

Dans ce remaniement,il y'a eu des partants mais aussi et surtout des heureux confirmés.Parmi les confirmations les plus remarquables de ce 19 juin, il faut noter celle du ministre d’État ,ministre de l’hydraulique Papa Koly Kourouma.

Suite á cet acte présidentiel, nombreux sont les citoyens guinéens mais aussi des cadres qui ont réagi.C’est le cas de Patrice Pépé Loua Directeur Général de la SEG qui a salué la confirmation de Papa Koly comme étant le maintien d’un homme d’action<<je commencerais par remercier le président de la république pour tout ce qu’il a fait pour le peuple de Guinée car, ses actes de tous les jours prouvent á á suffisance sa volonté de faire de la guinée un pays émergeant á l’horizon 2030.Je l’ai dit pourquoi ? parceque au delà des innombrables actes qu’il a posé en faveur du développement de notre pays dans tous les secteurs donnés, le choix de ces différents ministres pour conduire les destinées de notre pays prouve combien de fois notre président est attaché aux valeurs nationales et est animé par le souci du développement de notre pays. Si je prends le cas de notre ministre monsieur Papa Koly Kourouma, je dirais que le président comme il a toujours su le faire a confirmé un homme d’action.Car depuis sa nomination á ce poste, nous au niveau de la seg on se tape les mains tous les jours. Parceque, sous sa direction et sa clairvoyance ,des grands changements sont amorcés á la seg.

Parmi ces acquis obtenus par notre société grâce á la clairvoyance de notre ministre,on peut citer entre autres : l’informatisation de l’essentiel de nos services, la mise á la disposition des travailleurs des engins roulants, l’acquisition du matériel nécessaire pour la réparation des fuites d’eau et le remplacement des matériaux défaillants, le lancement de la campagne nationale de réparation des fuites ainsi que la restructuration de notre service où désormais c’est l’homme qu’il faut á la place qu’il faut.

Au delà de ces grands changements actuels amorcés par la seg sous sa direction,notre ministre á des grandes ambitions qui feront si Dieu le veut bien de la seg une référence dans la sous région en matière de production et de distribution de l’eau potable.Hormis la seg, Sur le plan de l’assainissement ,il a annoncé la création d’une brigade verte pour bientôt .Ce qui permettra par la grâce de Dieu á notre capitale et á nos villes d’êtres parmi les plus propres de la sous région

Donc je puis vous dire que ma joie est immense et mon espoir est grand quant á la confirmation de notre. Car nous sentons que la réalisation de la politique du président de la république en matière de desserte en eau potable est dans des très bonnes mains. Je veux parler de notre ministre.>> A conclu le numéro un de la seg tout confiant quant á la volonté et capacité de son ministre á aider son service á accomplir sa mission

En tout cas pour bon nombre d’observateurs avertis, le maintien de Papa Koly á ce poste constitue un bon espoir de réussite pour la seg qui a désormais á sa tête Patrice Pépé Loua,un cadre dont la probité morale et le sens élevé du bon travail ne font l’ombre d’aucun doute .

Comme pour dire que l’espoir est lá et que les populations guinéennes remercierons Alpha Condé pour son choix.

AKC7