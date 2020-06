Deux frères reçoivent 1,7 million d’euros après avoir été détenus à tort pendant 24 ans

Kenneth McPherson et Eric Simmons, deux frères originaires de Baltimore, aux États-Unis, ont chacun reçu 1,7 millions d’euros de compensation de l'État après avoir passé 24 ans en prison pour un meurtre qu’ils n’ont pas commis.

Eric Simmons et Kenneth “JR” McPherson ont été libérés en mai 2019 après que les procureurs aient réexaminé leur dossier et constaté des erreurs de la part des enquêteurs. Les deux hommes, qui étaient alors respectivement âgés de 25 et 21 ans, avaient été condamnés à tort pour le meurtre d’Anthony Wooden, un jeune homme de 21 ans, à Baltimore en 1994.

Alibis

Selon l’association The Innocence Project qui a travaillé sur l’affaire, la police avait fait pression sur un suspect de 13 ans et l’avait menacé de l’inculper pour meurtre s’il n’identifiait pas MM. Simmons et McPherson comme les auteurs du crime.

Un autre témoin, qui était un informateur rémunéré de la police dans une autre affaire, avait également déclaré avoir vu le meurtre depuis son appartement du troisième étage, à une distance de 45 mètres.

Pourtant, les deux frères avaient tous les deux un alibi. Kenneth McPherson se trouvait en effet à une fête lorsque la fusillade a éclaté, tandis qu’Eric Simmons était chez lui, dans son lit.

Temps perdu

Près d'un an après leur libération, les deux frères ont chacun reçu 1,7 million d’euros de compensation de la part de l'État de Baltimore. S'il s’est dit satisfait d'une telle indemnisation, Eric Simmons, aujourd'hui âgé de 49 ans, a ajouté qu’aucune somme ne pourrait remplacer le temps perdu en prison. “Ma mère est morte en 2009. Ils ne pourront jamais compenser ça”, a-t-il déclaré au Washington Post. “L’argent ne peut pas compenser cette fois où je me suis fait sauter dessus par les gardes qui m’ont battu avant de me mettre à l’isolement. L’argent ne peut pas réparer ça”.

Washington post