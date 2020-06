Remaniement ministériel : Quels sont les nouveaux entrants et les sortants ?

CONAKRY-Alpha Condé, le dirigeant guinéen qui a procédé à un léger remaniement de son gouvernement s’est débarrassé de plusieurs de ses ministres et en a fait appelle à d’autres. A quelques mois de la présidentielle prévue cette année, le chef de l'Etat qui n'a pas dit s'il sera candidat ou pas à ce scrutin prévu le 18 octobre a renouvelé sa confiance à plusieurs de ses ministres à commencer par son Premier Ministre Ibrahima Kassory Fofana.

La première nouveauté de ce réaménagement, c’est la création de deux nouveaux ministères. Il s’agit du Département du Travail et des lois sociales, qui est dirigé par M. Diallo Cheick Oumar et du Département des droits et de l’autonomisation des femmes qu’hérite madame Hawa Béavogui. Désormais, le Secrétariat Général des Affaires Religieuses où Aly Jamal Bangoura a été reconduit, ne relève plus du gouvernement. C’est une structure à part.

Dans ce remaniement, Alpha Condé a remercié six ministres et en a fait à huit nouvelles figures. Les nouveaux entrants sont : maître Mory Doumbouya, Dr Alpha Amadou Bano Barry, madame Saran Fanyi Camara, madame Saran Fanyi Camara, Dr Mamadou Ballo, M Said Oumar Koulibaly, Madame Djénab Dramé, Madame Bountourabi Yattara.

Au ministère de la justice garde des sceaux, Mohamed Lamine Fofana cède sa place M. Mory Doumbouya, précédemment agent judiciaire de l’Etat, tandis qu’au département de l’éducation nationale et de l’alphabétisation, Mory Sangaré s’écarte pour donner place à Dr Alpha Amadou Bano Barry, précédemment conseiller à la présidence.

Au Ministère du tourisme de l’hôtellerie et de l’artisanat, Thierno Ousmane Diallo s’en va cédant son fauteuil de ministre à madame Saran Fanyi Camara. Au département de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Kader Yacine Barry nommé après la démission Yéro Balé a été remercié au profit de Dr. Aboubacar Oumar Bangoura, professeur à l’université gamal abdel nasser de Conakry.

Billy Nankouma Doumbouya de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la modernisation de l’administration, est remplacé par Dr Mamadou Ballo, précédemment ministre chef de cabinet de la présidence de la république.

Au Ministère des postes des télécommunications et de l’économie numérique, Moustapha Mami Diaby cède sn fauteuil à M Said Oumar Koulibaly, précédemment directeur général de la Guilab,

Au département de l’enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’emploi, Madame Djénab Dramé remplace Lansana Komara, qui hérite désormais du Secrétariat Général du Gouvernement.

Madame Bountourabi Yattara, précédemment secrétaire général du ministère de l’économie et des finance fait son entrée au Ministère de l’Energie.

Focus Africaguinee.com