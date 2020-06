Mamou : Un enfant de 7 ans tue son ami à l’aide d’un fusil à Téguéréya…

MAMOU-L’acte s’est passé à Bendougou dans la sous préfecture de Teguéreya, située à 135 kilomètres de Mamou centre.

Un enfant âgé de 7 ans seulement a tiré sur copain d’âge à l’aide d’un fusil traditionnel qui appartient à son père, absent. Transporté d’urgence au centre de santé de la place puis évacué pour l’hôpital régional de Mamou, l’enfant qui a reçu la balle à l’abdomen a rendu l’âme en cours de route après 20 km de parcours. L’enterrement du gamin à eu lieu ce samedi 20 juin 2020. Joint par Africaguinee.com, le maire de la commune rurale de Téguéreya a expliqué les circonstances lesquels ce drame a eu lieu.

« J’ai été appelé aux environs de 19heures hier vendredi. L’acte a eu lieu à 18heures à Bendougou là où se trouve notre grand marché. On avait une cérémonie de baptême là-bas. Les parents étaient au lieu de baptême et les enfants laissés seuls à la maison. Les parents avaient fermé la maison mais l’enfant connaissait où sa mère garde les clés. Il a pris son camarade de 7 ans, ils font tous la 1ère année. Ils sont partis à la maison, il a pris le fusil qui était chargé et a ouvert le feu. Son ami a été atteint par le coup de feu au niveau du ventre.

C’est quand les gens ont entendu le coup de feu qu’ils sont venus trouver que l’enfant est couché. Il a été conduit au centre de santé d’ici. On était sur le point de l’évacuer vers Mamou quand il a rendu l’âme à 20km d’ici en allant vers Mamou. On a appelé la gendarmerie de Mamou qui a autorisé son enterrement vu qu’il avait les intestins dehors. Ils ont demandé à ce que les parents se rendent à Mamou pour voir ce qu’il faut. Quant au père de la victime, il était à Siguiri. Ce dernier est en cours de route pour rejoindre le village. Mais il dit qu’il a pardonné parce que c’est un accident. Il a promis qu’il ne poursuivra personne car c’est des enfants qui ne connaissent rien », a expliqué M. Alpha Mamoudou Barry maire de la commune rurale de Téguereya.

Habib Samaké

Correspondant régional

D’Africaguinee.com

A Mamou