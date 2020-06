Le cri de cœur de madame Diouldé Bah, mère de "Nasri" : "Rendez-moi le corps de mon fils"

CONAKRY- C’est une mère de famille meurtrie que nous avons interrogée. Madame Mariama Diouldé Bah est la maman de Mamadou Saïdou Bah, décédé le 29 février dernier après avoir reçu une balle, en marge d’une manifestation du FNDC, réprimée dans le sang.

Quatre mois après l’assassinat de son fils connu sous le petit nom de « Nasri », cette mère de famille est lasse d’attendre des jours de plus. La mort de son unique garçon la plonge dans le désespoir total. Elle veut une seule chose : la dépouille de son fils afin de pouvoir l’enterrer dignement. Madame Mariama Dioudé Bah lancé un appel au FNDC et au Gouvernement.

« Jusqu’à présent mon fils (Mamadou Saïdou Bah ndlr) n’a pas été enterré. Même son camarade Issa Bah aussi qui a été tué avant lui n’a pas été enterré. Mais on n’a rien de clair sur cette affaire. Quand on appelle les avocats, ils nous disent qu’ils n’ont toujours pas fini (l’autopsie). Tantôt ils nous disent qu’il y a des documents qui manquent, le procureur n’a pas signé les documents ou bien ils n’ont pas fini de faire l’autopsie. D’ailleurs maintenant quand on appelle l’avocat il refuse de prendre nos appels.

Lire aussi- Manifestations du FNDC : les corps de plusieurs victimes toujours "bloqués" dans les morgues

Je demande au FNDC de nous aider à récupérer les corps de nos fils pour pouvoir les enterrer. Parce qu’ils n’osent pas garder ces corps pendant 5 mois et nous dire que nos fils ont été enterrés à notre insu. Ils n’ont pas l’audace de nous dire ça. Donc qu’ils nous aident à récupérer les corps de nos fils. Aux autorités également, si c’est elles qui détiennent les corps aussi, elles n’ont qu’à nous restituer les dépouilles de nos morts. Nous ne pouvons plus patienter. On les attend juste après cette crise.

Je suis prête à mourir

Personnellement je suis prête à mourir pour récupérer le corps de mon fils. Je n’ai plus aucun espoir dans la vie, tout mon espoir reposait sur mon fils, c’est mon unique enfant et il est mort assassiné. Actuellement je suis malade, je ne dors pas, je ne mange pas et je ne peux même pas m’arrêter sur mes deux pieds. Depuis que je suis tombée le jour où on m’a annoncé la mort de mon unique fils, jusqu’à présent je suis malade. Mes hanches me font mal, j’ai des problèmes de cœur et j’ai des maux de tête.

S’ils (FNDC ndlr) ne nous aident pas à récupérer nos corps, les manifestations qu’ils ont annoncées là lorsqu’ils vont sortir pour réclamer ce qu’ils veulent nous aussi à notre tour nous allons sortir de l’autre côté pour réclamer les corps de nos fils. Ce jour les rues seront remplies des manifestants », a martelé la mère du feu Mamadou Saïdou Bah.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com