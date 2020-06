Confidences d' Ismaël Condé : "Ce que je me suis dit avec Cellou Dalein Diallo…"

CONAKRY-Exclu des rangs du RPG arc-en-ciel le 4 mai 2020, pour “indiscipline, insubordination et non-respect des règlements du parti’’, le jeune vice-maire de la Commune de Matam a été a reçu ce cette semaine par l’opposant Cellou Dalein Diallo. De quoi a-t-il parlé avec le leader de l’UFDG ?

Joint par un journaliste d'Africaguinee.com, Ismael Condé confie : “ Effectivement j'ai répondu à un appel de visite de courtoisie du doyen Elhadj Cellou Dalein. Avec lui, on a parlé de l'actualité politique du pays, de ma situation au RPG, de mon avenir politique’’, a indiqué Ismael Condé.

Il précise que pour l’instant, il se bat pour son intégration au RPG et non pour militer au sein d’un autre parti politique. “Si je veux rejoindre son parti ça ne sera pas caché. Mais pour le moment je continue à militer au sein du RPG. L'idée d'aller ailleurs ne se pose pas d'abord à mon niveau. Je suis en train de me battre pour être rétabli dans mes droits de militant au sein du RPG arc-en-ciel. Si je n'arrive pas à obtenir réparation, je vous dirai en ce moment mon avenir politique’’, a t-il précisé.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664-72-76-28