Manifestations du FNDC : les corps de plusieurs victimes toujours "bloqués" dans les morgues

CONAKRY-Plusieurs corps de victimes de la répression sanglante des manifestations organisées par le FNDC à Conakry sont bloqués à la morgue de l’hôpital Ignace Deen. Plusieurs mois après le décès de leurs proches, les familles de ces victimes dont la plus part sont des jeunes, n’arrivent pas à les récupérer pour pouvoir procéder à leur inhumation. Une situation pénible qui vient s’ajouter au lourd chagrin de ces familles.

L’attente est longue, la douleur atroce pour les familles de ces jeunes assassinés lors des événements du mois de février dernier. Pour des raisons d’autopsie, les corps de ces victimes ont été mis à la disposition des autorités. Mais la patience pour les familles endeuillées semble avoir atteint sa limite. Elles demandent qu’on leur restitue les corps pour pouvoir précéder à leur inhumation. Si rien n’est fait, ces familles menacent de se faire entendre.

Selon nos informations, plusieurs corps se trouvent actuellement à la morgue de l’hôpital Ignace Deen. Au sein du FNDC on parle de quatre (4) corps. Une source du côté des avocats évoque au total huit (8) corps qui sont bloqués à la morgue pour des fins des enquêtes.

Interrogée par Africaguinee.com, la mère de Mamadou Saïdou Bah, décédé le 29 février dernier après avoir reçu une balle deux jours plutôt a expliqué que durant ces 4 mois elle et sa famille ont tout fait pour récupérer le corps de son fils afin de l’enterrer dignement, mais en vain.

Le Chargé des opérations du front national pour la défense de la constitution FNDC que nous avons interrogé sur cette affaire a quant à lui tenté de rassurer les familles des victimes. Selon Ibrahima Diallo, les avocats du FNDC ont engagé une action judiciaire au niveau du parquet de Dixinn afin de pouvoir récupérer les corps.

« Nous disons aux familles que le FNDC est en train de se battre pour que les corps soient enterrés dignement. Actuellement c’est les autorités qui bloquent les corps parce qu’ils ont estimé qu’il faut faire de l’autopsie mais on n’a toujours pas l’autopsie et on n’a pas les corps. Donc nous avons saisi les avocats pour faire des démarches auprès du parquet de Dixinn pour qu’on puisse récupérer les corps et les enterrer », a annoncé Ibrahima Diallo.

Affaire à suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023