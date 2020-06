Encore des démissions dans les rangs de l’UFR? l'entourage de Sidya Touré tranche

CONAKRY-Le parti dirigé par l’ancien premier ministre Sidya Touré a-t-il enregistré encore de nouvelles démissions après celle de Badra Koné ? La nouvelle fait jaser.

Dix jeunes qui prétendent être des membres du conseil national des jeunes de l’union des forces républicaines ont démissionné ce vendredi 19 juin 2020. Dans leur lettre de démission qu’ils ont adressée à Sidya Touré, les démissionnaires disent qu’ils ne se reconnaissent plus dans les valeurs que le parti prétend défendre.

Qui sont ces démissionnaires ? Sont-ils vraiment de l’Ufr ? Le responsable de communication du parti que nous avons joint par téléphone a indiqué que ces jeunes ne sont pas reconnus au sein des instances du parti.

« Ce sont des gens que nous n’avons jamais connu au sein du parti. Certainement ce sont des jeunes qui sont autour de Badra Koné. Ils ne sont pas du parti, mais on sait qu’aujourd’hui se dire militant de l’Ufr fait beaucoup d’argent. Ils ne sont d’aucune instance de l’Ufr. Aujourd’hui les jeunes du parti ont repris la flamme, l’intérimaire est en train de faire des tournées, on n’a aucun problème. Mais on fait créer du buzz en faisant croire aux gens que tout le monde quitte l’Ufr », explique le responsable de communication de l’Union des forces républicaines.

