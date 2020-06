Drame à Dabola : Un téléphone connecté serait à l’origine de la foudre (témoins)

DABOLA-Un téléphone portable connecté à internet serait à l'origine de la foudre qui a tué cinq personnes et blessé plusieurs autres dans la localité de Dogomet ce jeudi 18 juin. Selon des témoins interrogés par Africaguinee.com, pendant qu'il pleuvait, il y avait un jeune qui avait un téléphone connecté avec lequel il jouait. C'est dans ces circonstances que la foudre est tombée.

Dans la matinée de ce jeudi 18 juin, une foudre a surpris plusieurs personnes réunies dans une case à un lieu de baptême. L’acte s’est passé dans le district de Dogomet centre 1, secteur Mankouta, dans un hameau appelé Dambé Dounki. Sur place 5 personnes ont trouvé la mort dont une femme enceinte et plusieurs autres personnes blessées ont été admises au centre de santé. L’enterrement des victimes a eu lieu ce vendredi 19 juin dans la matinée dans cette même localité sous la présence des autorités communales. Selon plusieurs témoignages, c’est les effets liés aux téléphones dont utilisaient certains d’entre eux qui ont causé ce drame.

Barry Alpha Boubacar, citoyen de Dogomet relate les faits : « Il y’avait un baptême à Dambé Dounki hier. Les gens qui étaient là ont été surpris par la pluie. Du coup, ils se sont regroupés dans une case. Un jeune jouait avec son téléphone. C’est dans ces circonstances qu’ils ont été surpris par la foudre. 5 personnes y ont péri sur place. D’autres sont alités et reçoivent des soins intensifs au centre de santé. Tous les téléphones qui étaient dans la case sont grillés. L’enterrement a eu lieu à 10h et nous sommes derrière les blessés comme ça », a confié ce citoyen de Dogomet.

Interrogé, le maire de la commune rurale de Dogomet, Moustapha Camara confirme la cause et apporte quelques précisions : « C’est comme ça que je l’ai appris. Un jeune était connecté à l’internet. Son ami lui a dit de couper. Il n’a pas entendu. Son ami là est sortir de la maison. Quelques minutes après, la foudre est tombée et la case a pris feu. 5 personnes sont mortes. Disons (6) car y a une femme en état de famille très avancé parmi les victimes. 12 personnes avaient été également blessées mais celles qui sont en état critique, il en reste encore deux. Toutes les autorités préfectorales et communales ont été à l’enterrement », a signalé le maire.

Habib Samaké

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Mamou