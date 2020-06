Industries : Le Gouvernement signe la convention pour la relance de l'ex SALGUIDIA…

CONKARY-Le Gouvernement guinéen a signé ce jeudi 18 juin 2020, la convention d'établissement de la société Agro-Industrielle Guineo-Emirati (SAGE-SA). La cérémonie de signature a eu lieu aujourd’hui, à Méfrinyah dans la préfecture de Forécariah, en présence de plusieurs membres du gouvernement dont le ministre de l’Industrie et des PME, Tibou Kamara.

La signature de ladite convention engage le gouvernement guinéen et son partenaire ALSA ASSET Management D'Abu Dhabi, dans un programme spécial de relance et de développement de l'ex SALGUIDIA, arrêté depuis plus d'une décennie. Présent à cette cérémonie, le ministre de l’Economie et des finances n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction.

“J'ai l'agréable plaisir d'accueillir la présente cérémonie de signature de la convention d'établissement entre l'État Guinéen et la société «ALSA ASSET Management D'Abu Dahbi. La société Agro-Industrielle Guineo-Emirati (SAGE. SA) dispose d'un capital social de 140 millions francs guinéens détenu à 80% par le partenaire Émirati et 20% non diluable par l'État Guinéen », a expliqué le ministre Mamadi Camara.

Poursuivant son allocation, il déclare que les actifs de l'ex SALGUIDIA qui constituent l'apport en nature de l'État Guinéen seront évalués par des experts indépendants et comptabilisés en compte courant associés, au profit de la République de Guinée.

La société Agro-Industrielle Guineo-Emirati (SAGE-SA) est déjà placée sous la tutelle des départements de l'industrie et du budget. Dans son discours, le ministre d'État, Tibou Kamara a déclaré que cette convention fixe les conditions sociales, économiques et financières liées à l'aménagement.

L'exploitation des terres agricoles de l'ex SALGUIDIA pour la production de l'ananas et d'autres produits maraichers, le conditionnement, la transformation et l'emballage, en vue de la commercialisation et de l'exportation de produits finis d'origine guinéenne, sont inclus dans ladite convention, a fait savoir le ministre de l'industrie et des PME.

L'aboutissement de cette convention est l'initiative personnelle du président Alpha Condé, qui, grâce à ses relations, est parvenu à convaincre les partenaires d'Abu Dhabi qui ont accepté d'investir dans ce secteur en Guinée.

“Je voudrais, au nom de son Excellence le président Alpha Condé, les rassurer du soutien constant du gouvernement Guinéen qui ne ménagera aucun effort pour leur apporter tout l'appui institutionnel nécessaire à la mise en œuvre de leur programme d'investissement et de relance des activités Agro-industrielles de l'ex SALGUIDIA ”, a promis Tibou Kamara.

Avant de clore son propos, le ministre de l’Industrie a lancé un appel à l'endroit des populations de Maferinyah afin de faciliter la bonne cohabitation avec le partenaire en créant notamment une atmosphère paisible de travail et de sécurité.

La mise en œuvre de cette convention permettra de créer de nombreux emplois directs et indirects et d'importants revenus tirés de l'exportation de l'Agro-industrielle pour le pays en général et pour les populations de la zone, notamment la sous-préfecture de Mafrinyah, en particulier.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel :(00224) 664-72-76-28