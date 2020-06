Adama Baldé, chauffeur: "Comment j’ai sauvé mes passagers en tuant un coupeur de route..."

CONAKRY-Mamadou Adama Baldé vient d’accomplir un acte que certains qualifieraient d’héroïque ! Ce chauffeur qui fait la navette entre Conakry et certaines villes de l’intérieur du pays a été attaqué par des coupeurs de route armés de PMAK, dans la nuit du dimanche à lundi 15 juin, à Kolentin (Kindia).

En provenance de Faranah, Mamadou Adama Baldé âgé de 25 ans a tué un coupeur de route armé de PMAK qui s’est attaqué à lui cette semaine en plein circulation. Rencontré par une journaliste d’Africaguinee.com, le jeune chauffeur a raconté cette scène digne d’un film. Craignant pour sa sécurité, il a préféré masquer son visage.

« J’ai quitté Faranah pour venir à Conakry. Quand j’ai dépassé Souguéta pour Kolentin, j’ai aperçu une moto derrière moi. Le conducteur avait allumé une torche puisque c’était la nuit. Le conducteur a tiré sur un pneu de ma voiture. La femme qui était dans la cabine a sursauté. Je lui ai dit de se calmer, ce sont des coupeurs de route. Ils ont ensuite tiré sur un second pneu qui était de mon côté. Le temps pour moi de garer ma voiture, ils étaient déjà arrivés là où nous étions. L’un d’entre eux qui avait un fusil est venu pointer son arme, un PMAK sur moi. Je n’avais que deux passagères et mes deux apprentis. Donc nous étions 5 dans la voiture. Le bandit qui avait l’arme nous a fait coucher à même le sol dans la brousse, sur les herbes. Les deux autres assaillants sont allés dans la voiture prendre tout ce que nous avions dedans. Après, l’une des mes passagères a demandé l’autorisation pour aller se mettre à l’aise. Ils ont accepté. Mais à condition qu’elle le fasse à côté de nous.

Après, moi aussi j’ai demandé si je pouvais me mettre à l’aise. Le bandit m’a insulté. Je l’ai supplié, mais il n’a pas voulu. Au moment où on se parlait, il s’est retourné pour regarder la dame qui se mettait à l’aise. J’ai profité moi aussi pour récupérer son fusil. Il a tenté de tirer sur moi pendant la bagarre (…). J’ai poussé le fusil, il a tiré sur le sol. J’ai été blessé, mais je n’ai pas relâché. Ses amis sont venus intervenir. Ils m’ont tapé sur la poitrine. Nous sommes tombés. Mes apprentis se sont attaqués aux deux autres bandits qui étaient dans la voiture. J’ai continué à me battre avec celui qui avait le fusil. Je l’ai tapé avec son fusil, il l’a laissé et il est tombé. J’ai récupéré l’arme, je l’ai cogné avec sur la tête et la poitrine.

Quand les deux autres bandits ont compris que j’ai tué leur ami, ils ont pris la fuite en emportant l’argent qui était dans la voiture et tous nos téléphones. J’avais plus de deux millions francs guinéen avec deux téléphones et plus de deux millions qui appartiennent à une passagère. Nous sommes restés pendant 30 minutes en brousse. Toutes les fois qu’on signalait un véhicule, ils ne s’arrêtaient pas. C’est un bus qui s’est finalement arrêté. Les villageois sont venus après. Les services de sécurité sont venus faire le constat. Ils m’ont demandé, j’ai expliqué comment les choses se sont passées. Après ça, j’ai emprunter deux pneus là-bas pour pouvoir rentrer à Conakry.

Par la suite, j’ai été informé que l’un des bandits qui avaient fui a été arrêté. Il avait avec lui la tablette de l’une de mes passagères. Le troisième bandit lui est introuvable pour le moment. Et c’est lui qui a nos téléphones et l’argent.

Les services de sécurité, le syndicat et le procureur de Kindia ne m’ont pas aidé pour mes soins et même pour changer les pneus de ma voiture. Il a fallu que j’appelle ma famille à Conakry », a relaté M. Baldé qui interpelle le gouvernement à lui venir en aide.

Boubacar Baldé proche de la victime interpelle le Président Alpha Condé afin qu’il récompense son frère qui a risqué sa vie pour sauver des citoyens sur cette route. Un cas similaire s’est produit en 2009 sur la nationale Labé-Koundara. A l’époque, Moussa Dadis Camara avait récompensé le chauffeur qui avait mis fin aux jours du coupeur de route qui perturbait le sommeil des usagers de cette route.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 311 114