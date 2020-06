Le Groupe Guicopres déménage officiellement dans ses nouveaux bureaux à Kagbelen

CONAKRY- Le Groupe GUICOPRES a un nouveau siège ! Situé au quartier Kagbelen, dans la commune urbaine de Dubréka, ce siège bien qu’étant provisoire est d’un haut standing.

L’édifice qui est construit au niveau de la base logistique du Groupe, est un bâtiment R+2 entièrement rénové, pour le bonheur exclusif des travailleurs. Ce nouveau siège dispose de toutes les commodités ergonomiques nécessaires aux activités du Groupe Guicopres.

En plus des bureaux qui sont confortables, le siège dispose de plusieurs salles de réunions et de conférence, d’un restaurant d’entreprise et bien d’autres espaces pour offrir aux employés un meilleur cadre de travail.

A noter que le Groupe Guicopres envisage dans un meilleur délai de construite un siège qui abritera l’ensemble de ses filiales à Koloma. La Fondation « KPC pour l’humanitaire » ainsi que le Hafia football club auront également leurs sièges au même endroit.

