Guinée : Cellou, Sidya, Kouyaté vont-ils boycotter la présidentielle ?

CONAKRY- L’élection présidentielle prévue cette année en Guinée pourrait réserver de grandes surprises. Alors qu’elle avait boycotté les législatives controversées du 22 mars, l’opposition pourrait aller à la présidentielle en rang dispersé.

Dr Ousmane Kaba dont le parti (PADES) est membre du FNDC a ouvert la boîte de pandore, annonçant avec fracas, qu’il ira aux élections avec ou sans Alpha Condé. Quand est-il des anciens premiers ministres Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré, Lansana Kouyaté, les trois principaux adversaires politiques d’Alpha Condé ? Pour l’heure, même si les leaders de l’UFDG et de l’UFR ne sont pas prononcés sur ce sujet, celui du PEDN a tranché, déclarant qu’il est inenvisageable d’aller aux élections présidentielles avec « la Constitution actuelle ».

« On reste strictement fidèle à la position du FNDC. On ne peut pas vouloir de quelque chose et de son contraire. Nous avons tous unanimement dit que nous ne voulons pas de cette constitution. Tous ceux qui appartiennent au FNDC, la société civile comme les partis politiques, nous avons dit qu’on n’en veut pas (…) Alors, aller à une élection présidentielle sous l’empire de la « Constitution actuelle » que je mets entre-guillemets, c’est pratiquement renier à cette position officielle qu’on a tenue », a tranché Lansana Kouyaté qui s’est confié à Africaguinee.com.

Si Alpha Condé, 82 ans, refuse de trancher à la lancinante question relative à son éventuelle candidature à un troisième mandat, il a cependant annoncé la tenue d’un dialogue avant la présidentielle. Très méfiante par rapport à cette annonce, l’opposition pose des exigences que la mouvance n’entend pas accepter. Il s’agit notamment respect de la constitution de mai 2010, notamment dans ses aspects liés aux intangibilités. Rejetant cette exigence, les soutiens d’Alpha Condé n’excluent pas d’aller aux élections sans l’opposition.

« Quand on refuse la main tendue, on l’assume et on tire toutes conséquences qui en découleront. Si l’opposition dit qu’il faut que le Président renonce à briguer un 3ème mandat, qu’il l’annonce solennellement et qu’on revienne sur la constitution de mai 2010, ces préalables ne sont pas solides. Ça ne se repose sur aucun fondement démocratique. Moi je pense que ce sont des choses qui sont derrière nous, on ne peut pas y revenir. Il faut aller de l’avant », tranche Papa Koly Kourouma, membre de la mouvance présidentielle.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

