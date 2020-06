Rio Tinto s'engage à investir 500 000 dollars pour la lutte contre le COVID-19 en Guinée

16 Juin 2020-CONAKRY, Guinée - Rio Tinto alloue une enveloppe de 500 000 dollars, soit environ 4,8 milliards de francs guinéens, à des initiatives de lutte contre le COVID-19. Ce fonds servira au financement d’initiatives durant la phase de riposte, mais aussi et surtout, contribuera à renforcer la résilience des communautés riveraines et à la relance économique, post COVID-19 dans les préfectures de Beyla et Forécariah.

Ce financement permettra notamment de réaliser les activités suivantes:

- Don de masques et d’équipements de protection individuelle pour les communautés, et en particulier pour les équipes médicales de première ligne ;

- Don d’équipements de soins intensifs pour renforcer les capacités des structures sanitaires et permettant ainsi une meilleure prise en charge des cas les plus graves ;

- Confection de 20 000 masques barrières cousus selon les normes officielles par des femmes entrepreneures issues des communautés locales ;

- Mise à niveau et don d’équipements de soins au profit de deux centres d'isolement situés à Belyla et Forécariah ;

- Développement de projets agricoles et d'élevage dans le but d’améliorer la nutrition locale et fournir des activités génératrices de revenus pour soutenir la relance économique dans les préfectures de Beyla et Forécariah au cours des 12 à 18 prochains mois.

Cette contribution de l’entreprise Rio Tinto fait suite à une première phase de soutien en avril 2020 d'une valeur de plus de 150 000 dollars qui a été réalisée en partenariat avec Chinalco.

Nigel Jones, Directeur général du projet Simandou, a déclaré : "Cette contribution souligne notre engagement à fournir des ressources et à travailler en partenariat pour combattre les effets de la pandémie. Nous sommes fiers et honorés de jouer notre rôle en soutenant les efforts remarquables de nos partenaires, des communautés d'accueil et surtout des travailleurs du secteur de la santé dans la riposte à la crise COVID-19. Nous travaillons ensemble pour un avenir meilleur".

Contact :

Marie Diop

marie.diop@riotinto.com