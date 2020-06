FNDC Mamou: Porté disparu depuis un mois, Maadjou Diallo se confie...

MAMOU-Portés disparus depuis plus d’un mois, le secrétaire fédéral de l’UFDG, Mamadou Maadjou Diallo et Abdoulaye Djibril Diallo président de la section motard viennent de faire signe de vie. Ces deux militants du FNDC avaient disparu dans la ville de Mamou depuis le début du mois de Mai 2020.

Leurs proches avaient accusé les autorités préfectorales d’avoir organisé leur kidnapping. Un mois après, le secrétaire fédéral du parti réapparaît. Dans une interview accordée à notre correspondant dans cette région, Mamadou Maadjou Diallo a expliqué pourquoi ils se sont cachés. Selon lui, ils ont échappé à une tentative d’enlèvement. D’où leur décision de disparaître.

« On était convoqué à la gendarmerie. Tout le monde y compris nos avocats nous ont dit de ne pas nous présenter. Mais on s’est entêté et on voulait le faire le 5 mai dernier. Mais la veille, on a échappé à une tentative d’enlèvement par des hommes encagoulés venus dans un pickup non immatriculé. C’est dans ce contexte qu’on a perdu tous nos téléphones et même mon ordinateur. C’est pourquoi on a décidé de se retirer un peu surtout qu’on avait déjà mis main sur notre troisième élément qui est Sally canal. C’est pourquoi nous avons fait tout ce temps sans faire signe de vie. Mon ami se porte bien. On est dans un lieu sûr », a confié en exclusivité Maadjou Diallo.

Cette sortie va réconforter plusieurs militants du FNDC qui étaient inquiets depuis leur disparition dans la préfecture de Mamou.

Habib Samake

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Mamou