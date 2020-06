Enquête sur le leadership, pratiques managériales et culturelles en Guinée

Vous êtes leader ou manager et vous voulez disposer d’un outil sur le leadership, les pratiques managériales et culturelles dans votre gestion quotidienne, nous vous invitons alors à participer à cette importante enquête en cours.

Cette enquête est conduite par deux prestigieuses universités Thunderbird School of Global Management - Université Arizona State University, USA (N°1 mondial en formation de management, classement 2019 Times Higher Education/Wall Street ) et Beedie School of Business, Université Simon Fraser, Canada.

L’enquête couvre plus de 110 pays, pour plus d’informations sur le projet visitez https://globeproject.com/

Pour la première fois la Guinée participe à cette enquête et pour participez veuillez cliquer sur le lien ci-dessous ( pour participer vous devez résider et travailler en Guinée) :

http://sfulsg.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_1RI6dA3McYnZV89

La participation de l’enquête prend 25 à 30 minutes et est anonyme, vous n’aurez pas à donner ni votre nom, email et non plus des informations sur votre lieu de travail et nom de l’entreprise. A la fin du remplissage du questionnaire vous recevrez une évaluation sommaire de votre leadership avec des recommandations sur comment l’améliorer.

Les résultats de l’enquête seront disponibles d’ici la fin de l’année et consultables pour les leaders et managers qui participeront à l’enquête.

Si vous souhaitez avoir plus amples informations sur ce projet de recherche ou l'enquête, veuillez contacter Mamadou Diallo (Étudiant à Thunderbird School of Global Management – mdiallo5@asu.edu) ou l'équipe de recherche GLOBE (globe20@sfu.ca).

Nous vous remercions par avance de votre participation à cet important effort de recherche dans le monde entier.