Coup de théâtre : Gabriela Cuevas Barron dément avoir invité Damaro à la conférence de Vienne…

MEXICO-La Présidente de l'Union Interparlementaire, Gabriela Cuevas Barron dément avoir invité Amadou Damaro Camara, le président du Parlement guinéen à la 5ème conférence mondiale des orateurs de Parlement, prévue à Vienne (Autriche) du 19 au 21 août prochain.

Saisi par le coordinateur national du FNDC (front national pour la défense de la Constitution), Gabriela Cuevas Barron dit ne pas être au courant d’une quelconque invitation qu’il aurait adressé à Amadou Damaro.

"Je suis profondément préoccupée, car je dois noter que je n'ai envoyé aucune invitation à M. Amadou Damaro Camara pour participer à la cinquième conférence mondiale des orateurs de Parlement, et je ne connais aucune intention de notre organisation de le faire. Si cette invitation existe en fait, je vous demande de m'envoyer une copie de ce document dès que possible’’, a indiqué la Présidente de l'Union Interparlementaire, réaffirmant son attachement aux valeurs démocratiques.

Le 26 mai dernier en marge d’une audience qu’il a accordé à l’ambassadeur de l’Egypte en Guinée, Amadou Damaro Camara a fait savoir qu’il a été invité à la 5ème conférence des parlements.

« Les relations entre la Guinée et l’Egypte datent de longtemps. Que l’Egypte soit le premier pays par son Ambassadeur de nous féliciter même si la 5ème conférence des parlements mondiaux nous a adressé aussi une lettre de félicitation et qui nous a même invité à la conférence des Nations Unies des Présidents du parlement en août à Vienne. D’autres Ambassadeurs ont juste fait un clin d’œil et pour nous je le dit et je l’affirme c’est un symbole », avait-il affirmé.

