Les jeunes bénéficiaires INTEGRA solidaires dans la lutte contre le COVID-19

Le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA), financé par l’Union européenne, se mobilise pour la création de masques en tissu à travers toute la Guinée. L’objectif est de pouvoir les distribuer gratuitement aux plus vulnérables, mais surtout de continuer à œuvrer pour la création d’emplois et l’insertion socio-professionnelle des jeunes Guinéens.

En 2018, au lancement du programme, plusieurs filières porteuses d’emploi ont été identifiées afin de pouvoir orienter les actions d’INTEGRA vers des secteurs durables et qui offrent le plus de possibilités d’embauches ou d’entrepreneuriat. La couture fait partie de ces filières porteuses, dans le cadre des qualifications professionnelles de courte durée.

Avec la demande importante de masques pour se protéger contre le Covid-19, INTEGRA se propose de recourir aux services des professionnels de la filière Couture pour la confection de masques, permettant ainsi de continuer la formation des bénéficiaires du programme et d’avoir la possibilité de redonner du travail aux tailleurs qui collaborent avec INTEGRA, malgré la crise sanitaire que traverse le pays.

À travers différents projets, INTEGRA accompagne la jeunesse dans la création de ces masques en tissu.

Ainsi, INTEGRA lance un projet de confection et de distribution de 85 000 masques en tissu afin de renforcer l’entrepreneuriat local et de former les apprentis-tailleurs dans les zones d’intervention du programme. Ce projet permettra de faire travailler 144 personnes à travers différents centres d’apprentissage et/ou d’autonomisation de la femme dont 24 maitre-tailleurs et 120 apprentis, tout en protégeant les populations du COVID-19.

A travers l’équipement de la Fablab, le centre de créativité et d’innovation des jeunes entrepreneurs à Conakry, le programme INTEGRA a contribué à la création de plus de 17 000 masques en tissu. Leur confection a impliqué 12 maitres tailleurs et leurs équipes et ces masques ont été vendus à de grandes entreprises et institutions publiques de Guinée.

En partenariat avec le Ministère de la Jeunesse et les agences du SNU, INTEGRA lance également un projet de fabrication de masques qui seront distribués sur toute l'étendue du territoire. Sollicité pour son expertise, le programme INTEGRA met à disposition les tissus nécessaires à la fabrication de 30 000 masques, et forme également plus de cinquante bénéficiaires à la couture à la maison des jeunes de Taouyah. C'est le cas de Dienabou Yansané, qui, bien que malentendante et novice en la matière, apprend à se perfectionner avec ce nouvel outil de travail. Aujourd’hui, elle profite de cette opportunité d'appui d’INTEGRA pour exercer un emploi tout en soutenant sa communauté. Mariame Diallo, bien que couturière de formation, n’avait, elle non plus jamais utilisé de machine électrique auparavant. Lorsque le coronavirus a frappé, elle a souhaité exprimer sa solidarité envers sa communauté en rejoignant cette activité : « Je produis une cinquantaine de masques par jour pour l'instant. Le ministère de la Jeunesse à mis à disposition une centaine de machines de couture électriques et l’équipe INTEGRA nous aide à nous améliorer pour que les masques soient de bonne qualité » confie-t-elle. Mariame Diallo et les jeunes recrutés pour ce projet produisent des masques en tissu répondant aux normes AFNOR, lavables et réutilisables.

Ces jeunes, fiers de participer à cette initiative, encouragent les autres à faire partie de ce projet de solidarité.

Le programme INTEGRA se veut une contribution pour amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. Initié conjointement par le Gouvernement guinéen et l'Union européenne, INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne à travers la préparation à la vie professionnelle dans les établissements scolaires, la réalisation d’infrastructures économiques, la formation professionnelle, la création d’emplois durables et le développement de l’entrepreneuriat.

Ainsi, à travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes qui seront directement accompagnés pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique socio-économique par la création d’emplois et l’appui au développement de l’entrepreneuriat en Guinée.

#INTEGRA_GUINEE #AfricaTrustFund #ITC #ENABEL #GIZ #TeamEurope #UnitedAgainstCoronavirus #EUSolidarity #WeFightCoronavirus

https://www.facebook.com/DelegationDeLUnionEuropeenneEnGuinee/

https://twitter.com/UEenguinee

https://www.facebook.com/INTEGRA_Guin%C3%A9e-308364566431444/notifications/

https://twitter.com/GuineeIntegra