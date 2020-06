Guinée: le FNDC dévoile la date de la reprise de ses manifestations...

CONAKRY-Le Front National pour la Défense de la Constitution a dévoilé ce lundi 15 juin 2020, la date de la reprise de ses manifestations de rues.

Déterminés à « restaurer l’État de droit et les valeurs morales du pays », les opposants annoncent qu’ils vont reprendre leurs manifestations à partir du 08 juillet 2020.

Selon les organisateurs,ces manifestations ont pour objectif d’exiger la « libération immédiate de tous les prisonniers politiques du régime Condé et sauver la Guinée de la voyoucratie dont elle est l’otage ».

« Notre pays est au bord du chaos tant recherché par le dictateur Alpha Condé et son clan corrompu. Jamais les fondements de la République, de l'unité nationale et de l’État de droit n'ont été autant affaissés en Guinée », décrit le FNDC, dans sa déclaration, accusant le président Alpha Condé d’avoir profité de la trêve qu’il a observé à cause de la Covid-19, pour kidnapper et séquestrer ses opposants.

« Le FNDC appelle les populations de Conakry à se préparer pour participer massivement à la Marche pour la liberté et l'alternance démocratique prévue le mercredi 08 juillet 2020. La marche partira du rond-point de la Tannerie pour le Palais du Peuple en passant par l’autoroute Fidel Castro », annoncent les opposants.

Cette marche pacifique vise, selon eux, à dénoncer l'instrumentalisation de la crise sanitaire pour intensifier les violations graves des droits de l'Homme, exiger la libération immédiate des centaines de militants et sympathisants du FNDC kidnappés à travers le pays et rappeler à M. Alpha Condé qu'il n’y aura jamais de 3ème mandat en Guinée.

