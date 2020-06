Guinée : Alpha Condé renforce sa "mainmise" sur les Institutions avant la Présidentielle

CONAKRY-Alors qu’il garde le flou autour de sa candidature à la présidentielle de cette année, Alpha Condé continue de renforcer sa mainmise sur les Institutions du Pays.

Disposant d’une majorité qualifiée (79 députés) à l’Assemblée Nationale, une institution non-reconnue par les principaux partis d’opposition, le dirigeant guinéen est sur le point d’avoir le contrôle sur tout. Explication.

Plusieurs textes majeurs régissant le fonctionnement des institutions républicaines sont en ce moment en étude à l’Assemblée Nationale contrôlée par le RPG. Le but, dit-on, est d’amender ces lois organiques en vue de les adapter à la nouvelle constitution qui fait objet d’une vive controverse liée à des allégations de truquage.

Parmi les projets de Lois en examen actuellement au parlement, il y a la Loi Organique portant Organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, l’institution gardienne de la Constitution du pays. Le document de 21 pages comporte 4 chapitres, 3 titres et 97 articles. Ainsi, à le lire, on y constate des changements. Au niveau de l’article 4, on remarque qu’on donne plus de pouvoir au Président de la République qui désigne désormais trois des neuf « gardiens de la Constitution » du pays.

« La Cour Constitutionnelle comprend neuf membres désignés pour un mandat de neuf non renouvelable. Les membres de la Cour Constitutionnelle sont nommés par décret du Président de la République et désignés de manière suivante : Trois personnalités choisies par le Président de la République, deux personnalités choisies par le président de l’Assemblée Nationale, deux magistrats désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature, un avocat proposé par le Conseil de l’Ordre des Avocats, un enseignant de la faculté de Droit ayant au moins le grade de Maître de Conférence et reconnu pour expertise, désigné par ses pairs », indique cet article.

Ce n'est pas tout. Désormais le Président de la Cour Constitutionnelle qui était par élu par ses pairs, est nommé pour un mandat de neuf ans, par Décret du Président de la République parmi les neuf membres de la Cour. Il en est de même pour le Vice-président nommé quant à lui pour un mandat de trois ans non renouvelables.

Au niveau du projet de Loi portant organisation et fonctionnement du Conseil Economique et Social qui change d’ailleurs de nom pour devenir Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel, on remarque là également une mainmise de l’exécutif sur l’institution. Les 52 membres de cette institution sont nommés pour cinq ans par décret du Président de la République, indique l’article 9 du projet de Loi. L’Article 10 du texte précise que 15 personnalités parmi ces 52 sont choisies par le Président de la République qui nomme aussi par Décret le président de l’institution pour une période de 5 ans.

Concernant la HAC (Haute Autorité de la Communication), l'ont remarque là aussi un renforcement du pouvoir de l'exécutif sur l'institution qui régule les médias guinéens et un recul de la présence des médias. Parmi ses onze membres que composent l’Institution, trois sont désignés par le Président de la République. Il nomme également le président de l’institution parmi les onze.

Le nombre de représentants revenant aux associations de presse qui était à cinq a été amputé. Désormais c’est seulement deux qui revient aux structures de presse, au même titre que l’Assemblée nationale.

Alors que l’opposition projette des manifestations à partir du 08 juillet prochain, Alpha Condé (82 ans) au pouvoir depuis 2010 qui n’a pas dit s’il sera candidat ou non à la présidentielle de cette année, renforce sa mainmise sur les institutions du pays. D’ailleurs à propos de sa candidature, peu de gens émettent des doutes. Il annonce toutefois un dialogue politique qui enchante peu l’opposition, avant cette joute électorale majeure.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112