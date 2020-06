Dialogue annoncé en Guinée: Les soutiens d’Alpha Condé répondent à l’opposition…

CONAKRY-Alors que l’opposition garde une certaine méfiance vis-à-vis du dialogue annoncé par le président Alpha Condé avant la présidentielle d’octobre, la mouvance présidentielle tente de rassurer.

Pour participer au dialogue avec le pouvoir d’Alpha Condé, les opposants exigent des garanties solides. Ils exigent notamment une annonce solennelle du Chef de l’Etat à ne pas briguer un troisième mandat et à respecter la Constitution de mai 2010. Cette exigence ne tient pas débout, rétorquent les acteurs de la majorité présidentielle qui réitèrent toutefois la main tendue.

« On va s’asseoir pour discuter et convenir de la modalité de la tenue des élections présidentielles. Maintenant cette main tendue quand on la refuse on l’assume et on tire toutes conséquences qui en découleront. Si l’opposition dit qu’il faut que le Président renonce à briguer un 3ème mandat, qu’il l’annonce solennellement et qu’on revienne sur la constitution de mai 2010, ces préalables ne sont pas solides. Ça ne se repose sur aucun fondement démocratique. Moi je pense que ce sont des choses qui sont derrière nous, on ne peut pas y revenir. Il faut aller de l’avant », indique Papa Koly Kourouma, membre de la mouvance présidentielle.

Le chef de la majorité au parlement prévient pour sa part qu’on ne pose pas de préalables pour aller à un dialogue. « Un dialogue est avant tout une opportunité de soulever toutes les préoccupations et tous les problèmes par les différents acteurs autour de la table. Par conséquent, je ne pense pas que des préalables insurmontables soient brandis dès l'entame. Il faut donner la chance au dialogue de s'ouvrir, en définissant le cadre et l'ordre du jour. Avec les débats, les sujets essentiels pour un dialogue inclusif seront abordés avec mesure et sérénité. Mais un dialogue inclusif ne commence pas par l'exclusion d'un camp important au dialogue », souligne de son côté le député Aly Kaba.

