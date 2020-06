Guinée: Pourquoi Fonikè et Saïkou Yaya sont-ils maintenus en détention?

CONAKRY-Arrêtés respectivement le 17 avril et 7 mai dernier, Oumar Sylla ‘’Fonikè Menguè’’ et Saïkou Yaya Diallo croupissent toujours en prisons. Alors que ‘’Fonikè Menguè’’ est poursuivi pour production et diffusion des fausses nouvelles qu’il a toujours rejeté, Saïkou Yaya Diallo quant à lui est inculpé pour violences, voie de fait, menaces et injures publiques.

Tous membres du front national pour la défense de la constitution FNDC, ces opposants se sont tous présentés devant un juge pour être entendu sur les charges qui pèsent sur eux. Interrogé sur ce dossier, leur avocat a donné quelques détails les concernant. Selon maître Salifou Béavogui, le dossier d’Oumar Sylla alias Fonikè Mengué suit son cours normal.

« En ce qui concerne Fonké Menguè, l’instruction suit son cours normal. Le mercredi dernier il était devant le doyen des juges d’instructions pour être entendu sur le fond. Et sur le fond il s’était longuement expliqué. Il est convoqué à nouveau le mardi pour la suite de l’interrogatoire mais il est serein et confiant », a expliqué l’avocat du FNDC.

Par contre, en ce qui concerne le dossier de Saïkou Yaya, son avocat dénonce une détention arbitraire. Mais déjà, maître Safifou Béavogui affirme que la défense s’active sa libération.

« Depuis le 12 mai 2020 il est victime d’une détention arbitraire. Parce que la décision qui a été prise est sans recours. La présidente de la chambre de contrôle de l’instruction avait ordonné sa remise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire le 12 mai dernier. Le maintenir en prison c’est de l’arbitraire. Donc nous allons nous adresser au régisseur pour lui demander de libérer notre client sur la base de la décision. Mais si cette étape ne prospère pas nous allons nous adresser au juge compétent », a annoncé cet avocat avant de donner une raison qui pourrait justifier le maintien de Saïkou Yaya Diallo en prison.

« Le parquet dit-il aurait fait un pourvoi alors qu’en la matière aucune des parties ne peut exercer un recours contre une telle décision », a ajouté mettre Safifou Béavogui.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023