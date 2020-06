Guinée: Deux morts et plusieurs blessés dans l’explosion d’une grenade à Beyla

BEYLA- L’explosion d’une grenade a fait plusieurs victimes dans la préfecture de Beyla, située dans le sud de la Guinée ce samedi 13 juin 2020. Un accident similaire qualifié « d’acte terroriste » par Alpha Condé s’est produit il y a juste une semaine à Labé, en moyenne Guinée, tuant quatre gosses.

A Beyla deux personnes ont trouvé la mort suite à l’explosion d’une grenade. Trois autres ont été grièvement blessées suite à cet incident, a appris Africaguinee.com à travers son correspondant basé dans la région forestière.

Selon nos informations, c’est un enfant qui aurait ramassé l'engin explosif quand il était allé chercher des feuilles médicinales. Ne sachant rien du danger de l'objet qu'il a ramassé, il l'a ramené à la maison et l'a remis à son père. Lequel a attendu le soir vers 19h, par curiosité a dégoupillé l'engin qui a aussitôt explosé alors qu’ils étaient réunis en famille. Le préfet de Beyla que nous avons interrogé explique:

Lire aussi- Plusieurs enfants tués dans l'explosion d'une grenade à Labé

« C’est hier soir vers 19h que ce coup a éclaté (…) L’enfant du nom de Kémo Condé était parti pour changer la place de l’animal où il broutait parce que les animaux ne sont plus en divagation. C’est à côté du collège Bembeya. Il a trouvé une grenade là-bas, qu’il a ramassé et mis en poche. Ne sachant rien de l’engin, il la gardé. Le soir, tardivement il l’a sorti et montré à son père qui l'a dégoupillé par curiosité. C’est la première version.

La deuxième version qui nous a été donnée, indique que le jeune était parti pour cueillir les feuilles médicinales. Il était dans cette cueillette quand il a vu quelqu’un passé habillé en uniforme. Lorsque ce dernier passait sur la moto, quelque chose est tombé derrière lui. Quand l’enfant est redescendu de l’arbre, il est allé ramasser l’objet qu’il a gardé dans sa poche. Le soir, il a remis l’objet à son père du nom de Bangaly Condé.

Maintenant le vieux curieux, vers 19h 30, sa famille était autour de lui, il prend la grenade qu'il va dégoupiller. C’est quand il l’a dégoupillé qu’il ya eu l’explosion. Lui sur le coup, il a rendu l’âme. Kémo Condé aussi a été atteint sur les jambes. Laye Sékou Condé, un de ses fils, a été gravement atteint après son père. Une de ses filles Manèma Condé a été blessée aux chevilles. Leurs voisins, un enfant Moussa Sidibé est blessé au bas ventre. Ils ont tous été évacué à l’hôpital, les médecins se sont occupés d’eux. Mais Laye Sékou Condé gravement touché, a rendu l’âme à l’aube ce matin. Ce qui fait deux morts’’, nous a confié le préfet de Beyla, tout en annonçant que des enquêtes sont en cours. Selon lui, la vie des autres blessés sont hors dangers.

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Nzérékoré.

Tél.00224 628 80 17 43