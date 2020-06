Coup de colère des parents d'élèves : "On est fatigué de garder les enfants à la maison..."

CONAKRY-En Guinée depuis plus de 2 mois les écoles sont fermées à cause de l’épidémie de Coronavirus qui sévit dans le pays. Une situation inédite qui cause de vrais soucis pour certains parents d’élèves. Garder les enfants à la maison est dévenu un véritable casse-tête pour eux. Ils interpellent le Président Alpha Condé.

Alors que la situation perdure, l’inquiétude grandit chez les parents qui craignent pour l’avenir de la formation de leurs enfants privés de cours depuis bientôt trois mois. Cela est d’autant plus préoccupant pour eux, que le mois de juin dédié aux droits des enfants arrive cette année dans un contexte où les enfants sont privés de leur droit le plus élémentaire. L’Education.

Cette mère de famille que nous avons interrogée, exprime son inquiétude. « Nous souffrons énormément. Nos enfants ne sont pas à l’école depuis maintenant plusieurs mois. C’est difficile. Alpha Condé doit nous aider à ce que nos enfants reprennent les cours. C’est une situation vraiment difficile. Nous n’arrivons pas à canaliser nos enfants à la maison », a déploré Fatoumata Camara.

Même cri de cœur chez ce père de famille qui n’arrive pas à gérer actuellement sa progéniture. « On est fatigué de gérer les enfants à la maison. Quand un enfant reste sans aller à l’école, il devient délinquant, il se promène dans le quartier et il rencontre des délinquants. Ils vont désapprendre les cours et apprendre à l’école de la rue qu’est le banditisme. Ils se bagarrent et s’insultent. Or, on sait que confiner un enfant dans la maison éternellement n’est pas bon. Il faut le laisser s’épanouir », a déclaré N’fa Ousmane Keita.

Ce parent d’élève propose des pistes de solutions pour la réouverture des écoles. « Le gouvernement n’a qu’à essayer d’ouvrir les classes sinon on va enregistrer beaucoup de perte. Tous mes enfants sont dans des écoles privées et j’ai payé intégralement l’année. Je perds comme ça et je n’ai pas le temps de gérer mes enfants à la maison parce que je vais au travail. Il faut que les enfants retournent à l’école, c’est la solution. Surtout qu’on leur donne des mois supplémentaires pour faire des cours de rattrapage, tout en prenant des dispositions de sécurité sanitaire dans les différentes écoles », propose Monsieur Keita.

Une autre mère de famille interpelle le Chef de l’Etat guinéen sur cette situation en indiquant que c’est difficile que les enfants arrivent à réviser à la maison.

« Où allons-nous ? Nous sommes les mamans du président ALPHA Condé. Nos enfants sont à la maison. Les garçons vont jouer, les filles nous aident dans les travaux domestiques. S’ils prennent le cahier pour réviser leurs leçons quelques minutes après, ils dorment. Parfois, ils ne prennent même pas les cahiers parce qu’il n’y avait pas réellement d’études en Guinée bien avant l’apparition du Coronavirus à cause de la grève des enseignants. Cela fait peur, le président doit nous aider. Surtout son entourage doit le conseiller pour que notre pays avance », a interpellé Fatoumata Kourouma.

