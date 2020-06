Guinée :La Cour Constitutionnelle accusée de s’être rangée du côté de l’Exécutif…

CONAKRY-Saisie par 15 députés pour apporter des clarifications suite aux polémiques relatives à la « falsification de la nouvelle Constitution », la Cour Constitutionnelle a rendu son arrêt ce vendredi déclarant la requête « irrecevable ». Un arrêt qui laisse un goût amer chez certains députés.

C’est le cas de Mamadou Baadiko Bah qui estime que la Cour Constitutionnelle s'est sans doute rangée derrière la position du gouvernement.

“Les conseillers se sont rangés un peu sur la position du gouvernement. Et on regrette la sécheresse de cette décision qui n'explique pas comment en est on arrivé là et quelles dispositions a-t-on pu prendre pour ne pas qu'on tombe dans des situations comme ça. Et ça nous a compliqué les choses et même bloqué le travail parlementaire”, réagit Mamadou Baadiko Bah, au téléphone d'un journaliste d'Africaguinee.com.

Cette requête n'avait pour but que d'éclairer cette affaire de falsification de la nouvelle constitution pour éviter au nouveau parlement de continuer à voter des lois en se référant sur une constitution confuse.

“Vous savez que lorsque vous faites un texte de loi organique, elle précise les dispositions constitutionnelles. Autrement dit, vous vous référez à cette constitution là. Donc si on n'avait pas fait cette requête, on se serait probablement retrouvé à faire des textes de lois organiques sur un faux. Parce qu'on serait basé sur un texte constitutionnel qui n'est pas stabilisé. Maintenant on va prendre la dernière copie du journal officiel de la république qui est considérée comme la bonne”, a précisé Mamadou Bah Baadikko.

