Départ annoncé de Mathurin à la LGFP: Le Département des Sports réagit...

CONAKRY- Alors que le Général Mathurin Bangoura annonce son départ ‘’imminent’ à la tête de la Ligue Guinéenne de Football Professionnelle (LGFP), le ministère en charge des Sports pour sa part tient à apporter quelques clarifications.

Au micro d’Africaguinee.com, Lancinet Kabassan Keita, directeur National des Sports, rappelle à qui de droit que le département en charge des Sports n’a aucun lien direct avec la Ligue Guinéenne de Football Professionnelle. Selon le directeur national des sports, son interlocuteur direct pour le football en Guinée est la Fédération Guinéenne de Football.

‘’ Le ministère des sports a un lien direct avec la Féguifoot qui est un organe délégataire de notre département. Donc il n’y a aucun lien entre notre ministère et la Ligue Guinéenne de Football Professionnelle (LGFP). Si cette Ligue doit poser un problème au département cela doit obligatoirement passer par la fédération’’, a rappelé Lancinet Kabassan.

Pour enfoncer le clou, le directeur souligne qu’il n’y a aucune ligne budgétaire au ministère des sports qui fait état d’une subvention quelconque accordée à la LGFP.

‘’ Je vous informe que sur le budget du ministère des sports il n’y a aucune ligne qui parle de subvention accordée à la LGFP. Quand on créait cette ligue, le ministère n’a pas été associé (…), ceux qui ont créé la ligue devraient savoir les tenants et les aboutissants pour la création d’une ligue. Comment elle allait être financée et ainsi de suite’’ a-t-il expliqué, avant de déplorer tout de même un éventuel départ du Général Mathurin Bangoura à la tête de cette LGFP.

‘’ Nous sommes au regret de constater cet état de fait et surtout de regretter le départ du Général Mathurin Bangoura qui sera peut-être le 3ème président qui va rendre le tablier en 5 années d’exercice. Donc il serait souhaitable que la famille du football professionnel pour mieux repenser la Ligue pour qu’on ne soit pas à tout moment dans ces petits problèmes’’ a souhaité Lancinet Kabassan Keita, directeur National des Sports.

Parlant du sort de cette Ligue Professionnelle fermée pour cause de la maladie du Càvid-19, Kabassan tranche.

‘’ Je ne suis pas de la LGFP, je ne suis pas de la famille du football, donc je ne peux pas vous dire si le sort du championnat est scellé. Mais qu’à cela ne tienne, si la FGF juge opportun d’annuler certaines de ses sorties continentales au profit du championnat c’est à discuter avec le ministère des Sports’’, a précisé le directeur national des sports.

