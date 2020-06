Guinée: Aliou Souaré, le DG du FODIP, nommé dans une nouvelle fonction

CONAKRY-Le Directeur Général du Fonds du Développement Industriel et des Petites et Moyennes Entreprises (FODIP) vient à nouveau de bénéficier de la confiance du Chef de l’Etat.

M. Mamadou Aliou Souaré a été nommé ce vendredi 12 juin 2020 président du comité de pilotage du fonds d’appui aux groupements d’intérêts économiques et aux entreprises.

A noter que le Fonds d'Appui au Groupement d'Intérêt Economique et aux Entreprises (FAGIE) est placé sous la tutelle du Ministère de l'Industrie et des PME, et sous la tutelle financière du Ministère de l'Économie et des Finances.