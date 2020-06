Crise à l'USTG : Louis Mbemba Soumah sort de ses gongs et rappelle à l’ordre…

CONAKRY- Le doyen Louis Mbemba Soumah vient de s’exprimer sur la crise qui secoue l’Union Syndicale des Travailleurs de Guinée (USTG) qu’il a dirigé pendant des années. C’est avec peine que cet ancien leader syndical observe les bisbilles au sein de cette centrale syndicale qui était l’une des plus fortes du pays.

La boite de pandore a été ouverte par Aboubacar Soumah du Slecg qui a annoncé avec fracas son retrait de l’USTG dont il était le Secrétaire Général adjoint. Il a été suivi par la FESATEL d'Abdoulaye Barry. Tous accusent l'actuelle secrétaire général Abdoulaye Sow de "trahison" et de "gestion opaque" de l'USTG.

Loin de tout ce bruit, le président d'honneur à vie de l'USTG observe avec regret cette triste crise qui frappe à nouveau le monde syndicale guinéen dont il est l'un des pionniers.

Dans un entretien qu'il a accordé à un journaliste d'Africaguinee.com ce jeudi, Louis Mbemba Soumah a déploré cette énième crise qui risque de fragiliser la force de ceux qui doivent défendre les intérêts des travailleurs en Guinée. Il prévient que la division des syndicalistes ne profite qu'au pouvoir politique en place.

“Le syndicalisme bat de l'aile en Guinée. Il a été divisé et c'est une politique qui consiste à diviser pour mieux régner pour les institutions et appauvrir pour régner concernant le syndicat. Donc malheureusement ça porté fruit car le syndicat est divisé. C'est pourquoi il ne fonctionne plus. On peut même dire qu'il n'ya plus de syndicat en Guinée ”, regrette le doyen Louis Mbemba Soumah.

Le président d'honneur de l'USTG estime que malgré cette crise, la centrale ne va pas mourir. L'ancien compagnon de Hadja Rabiatou Sérah Diallo, Ibrahima Fofana (paix son âme) promet de prendre des initiatives pour amener les protagonistes à se retrouver au tour de la table.

“ Pour le moment la situation est un peu tendue entre les différents camps. Mais nous allons voir comment nous retrouver au tour de la table pour essayer d'en discuter et voir comment résoudre ce problème. Ça ne sera pas facile certes, mais il faut qu'on réfléchisse comment s'y prendre” ajoute Louis Mbemba Soumah.

En attendant, ce doyen du monde syndical guinéen appelle les différents acteurs à la retenue. “Nous demandons à chacun de mettre la balle à terre afin que l'on réfléchisse sur le problème et essayer de trouver une solution”, lance M. Soumah.

Il faut noter que l'actuel secrétaire général de l'USTG Abdoulaye Sow de la (FESABAG) et le premier secrétaire général adjoint Aboubacar Soumah du (SLECG) ont été respectivement élus au mois de novembre 2018, lors du 6ième congrès de cette grande centrale syndicale.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664-72-76-28