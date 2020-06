Mike Pompéo : "Simon Henshaw nous manquera beaucoup…"

CONAKRY-Le décès de Simon Henshaw, l’ambassadeur des Etats-Unis en Guinée fait réagir les autorités américaines au plus haut niveau.

Le Secrétaire d’Etat Mike Pompéo qui se dit profondément attristé par cette disparition témoigne que le défunt a servi avec honneur et distinction pendant 35 ans les Etats-Unis.

« Je suis profondément attristé par le décès de l'Ambassadeur Henshaw, qui a servi notre pays avec honneur et distinction pendant 35 ans. Son engagement au service reflète un grand crédit sur notre pays et l'institution qu'il a fidèlement servi. Il nous manquera beaucoup », a réagi Mike Pompéo.

Le secrétaire d’Etat en charge des affaires africaines Tibor Nagy s’est dit aussi attristé d’apprendre le décès de Simon Heshaw dont il a salué le travail avec les dirigeants guinéens et ses citoyens.

Lire aussi- Décès de Simon Henshaw : des acteurs politiques réagissent…

« Pendant son séjour en Guinée, Henshaw a travaillé sans relâche avec les dirigeants guinéens et ses citoyens pour promouvoir un développement économique inclusif, la démocratie et le respect des droits de l'homme. Puissions-nous continuellement honorer son engagement et sa contribution à la promotion des valeurs américaines à l'étranger », a témoigné Tibor Nagy.

Ce mercredi 10 juin, le président Alpha Condé qui a adressé un message de condoléances à Donald Trump, a décrit le défunt comme un « diplomate talentueux qui aura efficacement et positivement contribué en si peu de temps au renforcement et à la diversification des liens d’amitié, de coopération, existants entre la Guinée et les Etats-Unis ».

Africaguinee.com