INTEGRA : l’entrepreneuriat et l’innovation au cœur de la lutte du COVID-19

Le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA), financé par l’Union européenne, a équipé le centre de créativité et d’innovation des jeunes entrepreneurs à Conakry, la FabLab. Ainsi INTEGRA offre, à travers le PNUD, des services d’accompagnement répondant aux besoins technologiques des startups pour soutenir le développement de projets innovants à caractère technologique.

Installée au sein de l’incubateur Jatropha Hub à Kaporo, la FABLAB est équipée principalement de :

§ Une découpe laser pour les découpes et gravures de hautes précisions sur bois, aluminiums ou tissus ;

§ Une imprimante 3D professionnelle, pour imprimer des objets, des pièces et réaliser des prototypes ;

§ Une fraiseuse à circuit imprimé pour concevoir et imprimer des circuits électroniques ;

§ Une fraiseuse à bois à commande numérique pour travailler les pièces et créations en bois.

Depuis l’ouverture de cet espace de création technologique, des jeunes entrepreneurs et innovateurs travaillent sans relâche pour proposer des solutions locales et innovantes pour lutter contre la pandémie du COVID-19 en Guinée. La production de visière par imprimante 3D, la découpe au laser de patron de masque en tissus, la fabrication d’un respirateur et des dispositifs intelligents de lavage des mains sont, entre autres, des initiatives en cours de développement au sein de la Fablab.

Le programme INTEGRA se veut une contribution pour amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. Financé par l'Union européenne, INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne à travers la préparation à la vie professionnelle dans les établissements scolaires, la réalisation d’infrastructures économiques, la formation professionnelle, la création d’emplois durables et le développement de l’entrepreneuriat.

Ainsi, à travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes qui seront directement accompagnés pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique socio-économique par la création d’emplois et l’appui au développement de l’entrepreneuriat en Guinée.

