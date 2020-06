Guinée : Les ONGs Tinkisso et Destin en Main appuient l’ANSS dans la lutte contre le Coronavirus

CONAKRY-Dans le cadre de la riposte contre la propagation de la COVID-19 dans le pays, les ONGs Tinkisso et de Destin en Main en collaboration avec l’UNICEF ont fait un don à l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS). La remise a eu lieu ce jeudi 11 juin 2020.

Le don est composé de kits de désinfections et plus de 2000 masques. Cet appui va renforcer le dispositif de riposte de l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire (ANSS). Pour mener à bien leurs activités, ces trois organisations ont ciblé des lieux stratégiques qui leurs permettront de toucher un bon nombre des citoyens guinéens.

Les endroits retenus par ces ONGs sont entre autres les gares routières, les arrêts bus et les centres de traitement épidémiologique. Selon Baïlo Barry, cette action vise à limiter la propagation de la Covid-19. Les personnes ciblées dans ce programmes sont les chauffeurs, les passagers, les patients atteints du Coronavirus et le personnel soignant.

«Pour renforcer la sécurité, pour limiter la propagation de la COVID-19 et pour limiter la contamination, ces trois organisations ont décidé d’accompagner les autorités sanitaires auprès des transporteurs. Parce que tous ceux qui se déplacent au-delà des véhicules personnels, nous avons taxis, les minibus, les bus et le train donc nous avons décidé de mettre en place ce dispositif-là et de rendre disponible ces gammes de produits de désinfection. Ce lot est composé d’une vingtaine des bidons de 20 litres, plusieurs autres bidons de 5 litres, de 2000 masques. Nous allons ensuite travailler avec l’ANSS dans le cadre de la sensibilisation et de la distribution de ces produits auprès des bénéficiaires », a expliqué le responsable de l’ONG Destin en Main.

Côté responsables sanitaires, le Conseiller technique du ministre de la santé qui a représenté le colonel Remy Lamah à cette cérémonie a laissé entendre que cette action est une innovation. Selon Dr Bachir Kanté, c’est une première qu’une organisation oriente ses activités au niveau des transporteurs.

« Cette action est basée principalement sur la désinfection et aussi la sensibilisation. Ce sont des éléments très importants et il y a eu une innovation parce qu’ils ont décidé de toucher les transporteurs en leur apportant des kits leur permettant de désinfecter les véhicules dans lesquels ils travaillent et où la population prend part activement dans leur déplacement. Ils ont aussi donné des kits de désinfection et de masques à certains centres de traitement épidémiologique. Cela va nous permettre dans un avenir très proche freiner la propagation de ce virus », a expliqué Dr Bachir Kanté.

Après avoir remercié les donateurs, Dr Bouna Yattassaye de l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire a salué le fait que ces ONG aient inclu dans leurs activités la sensibilisation des citoyens.

« En plus de ce don, il faut voir aussi la sensibilisation qu’ils vont faire au niveau des arrêts bus, des gares routières pour que le gens portent correctement les masques. Parce qu’aujourd’hui le port du masque est une barrière essentielle et indispensable pour rompre la chaine de transmission », a aussi laissé entendre le Directeur Adjoint de l’ANSS.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023