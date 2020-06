Décès de Simon Henshaw : les "confidences" du ministre Mamadi Touré…

CONAKRY-Le ministre guinéen des Affaires Etrangères vient de réagir suite au décès de l’Ambassadeur américain Simon Henshaw sur le sol guinéen. Dans un entretien accordé à notre rédaction, le chef de la diplomatie guinéenne a déclaré que la Guinée perd un interlocuteur honnête, franc et qui était positif. Annonçant que le défunt diplomate sera décoré à titre posthume, Mamadi Touré confie que son corps sera rapatrié demain vendredi 12 juin aux Etats-Unis. Exclusif !!!

AFRICAGUINEE.COM : Comment avez-vous appris le décès de l’ambassadeur des Etats-Unis en poste à Conakry ?

MAMADI TOUTRE : Je l’ai appris avec stupéfaction de plusieurs sources, à travers la présidence et par d’autres ambassadeurs postés à Conakry, ainsi que notre ambassadeur à Washington.

Quels souvenirs gardez-vous de cet homme qui a eu à beaucoup travailler avec les autorités guinéennes ces derniers temps ?

D’abord je voudrais vous dire que ça été un très grand choc. Nous considérons cela comme une grande perte pour les relations bilatérales entre la Guinée et les Etats-Unis. On avait commencé développer de bonnes relations de travail. En toute franchise et en toute objectivité, je crois qu’il beaucoup contribué au renforcement des relations et à une meilleure compréhension entre les deux gouvernements.

Dans un contexte politique qu’était assez tendu on l’a vu sur le terrain le jour du double scrutin controversé du 22 mars dernier…

Comme vous le dites, d’abord c’était un fin diplomate qui a montré ses preuves avec beaucoup d’objectivité et de courage. C’était un homme très courageux. Comme vous l’avez dit, il est descendu sur le terrain pour s’enquérir de lui-même des réalités et il a donné son opinion d’une manière objective pour avoir vécu les faits. Nous avions des discussions vraiment franches et puis en toute courtoisie, en toute honnêteté et en toute objectivité. On se parlait très sincèrement. Lui et moi dans nos discussions à deux, nous étions tous orientés vers une amélioration et un renforcement des relations bilatérales. Donc on se parlait dans un sens positif. Comment et qu’est-ce qu’il faut faire pour continuer à renforcer cette relation.

Peut-on dire alors que la Guinée perd un grand atout, un soutien de taille vis-à-vis des autorités américaines ?

On perd quand-même un interlocuteur honnête, franc et qui était positif. C’est une grande perte pour la Guinée. Nous espérons que son successeur continuera à travailler dans cette même lancée.

Est-ce qu’on sait de quoi il est décédé réellement ? Est-ce qu’il avait une maladie particulière qui ne soit pas connue ?

Non pas à ma connaissance. On sait qu’il a fait une crise. Je n’en sais pas plus.

Comment vont s’organiser les obsèques ? Ou bien qu’on soit dans un contexte de crise sanitaire son corps va être rapatrié aux Etats-Unis?

Je crois que les autorités américaines ont décidé de rapatrier le corps dès demain matin (Vendredi 12 juin, ndlr). On va essayer de lui accorder les honneurs dus à son rang et rendre hommage aux efforts qu’il a eu à fournir dans le renforcement de la coopération bilatérale avec les Etats-Unis. Je crois qu’il y aura une décoration aujourd’hui à titre posthume, parce qu’il le mérite. Il a vraiment fait des efforts.

Un dernier mot ?

On parle de ses qualités de diplomate, son intellect mais il y’ a un autre aspect que j’ai découvert au cours de nos conversations depuis le début de cette pandémie. Tout comme moi, il a sa famille à Boston, donc à chaque occasion il demandait les nouvelles de ma famille, comment ils vivaient avec le confinement et comment ça allait moralement. Il était très soucieux de savoir comment vivaient nos différentes familles aux Etats-Unis. J’ai trouvé vraiment en lui un côté humain très remarquable. Ce n’était pas seulement un fin diplomate, mais c’était un homme qui avait le cœur très large, très sensible à la situation familiale des autres. Je retiens ce côté humain vraiment remarquable chez lui.

Entretien réalisé par Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

