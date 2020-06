Coronavirus à Mamou : l’"incurie" des autorités sanitaires risque d’aggraver la situation…

MAMOU-Un nouveau cas de Coronavirus vient d’être enregistré à Mamou. Un jeune travaillant pour une ONG locale a été infecté par le Covid-19.

Ce qui inquiète aujourd’hui ses voisins, c’est le fait qu’il soit tombé malade depuis plus d’une semaine et qu’il ait fait quasiment le tour des hôpitaux de la ville où les médecins lui auraient dit qu’il souffrait du paludisme et de la Typhoïde. Un diagnostic manifestement faux.

Selon nos informations, c’est après avoir constaté que son état clinique ne s’améliorait pas qu’il a décidé de faire le test de Covid-19 qui s’est avéré positif. Aujourd’hui, il est pris en charge au centre de traitement de Kindia.

L’autre inquiétude, c’est le fait que le patient en question a dirigé une campagne de recrutement au compte de son ONG dans plusieurs villages à Mamou. Pire, depuis la confirmation de ce cas, aucune équipe des autorités sanitaires de Mamou n’est arrivée à son lieu de logement pour recenser les contacts et éventuellement les confiner. Pourtant, elles sont bel et bien informées, nous apprend-on.

Ce nouveau cas de Cvid-19 survient alors que les gestes de mesures barrières sont banalisés par les citoyens dans la ville carrefour. Certaines boîtes de nuit continuent même de fonctionner dans la clendestinité.

Affaire à suivre…

Africaguinee.com