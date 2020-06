Alpha Condé à Sékhoutoureya: "On ne peut rien contre la volonté de Dieu…"

CONAKRY-Le Président guinéen Alpha Condé, a décoré ce jeudi 11 juin 2020, le défunt ambassadeur des Etats-Unis Simon Henshaw, à titre posthume. Une occasion que le Chef de l’Etat a mis à profit pour livrer un message.

« L’ambassadeur des Etats-Unis ne se contentait pas de ce que les gens racontaient sur les réseaux sociaux. Il faisait des efforts pour comprendre réellement quelle est la situation de la Guinée et avoir une vue objective et non manipulée », indiqué Alpha Condé.

Le président Condé a honoré la mémoire du diplomate américain à travers une décoration à titre posthume. Simon Henshaw a été élevé au grade de Commandeur de l’Ordre National du Mérite, pour sa contribution au renforcement des relations de coopération et d’amitié entre les deux pays, lors d’une cérémonie qui a eu lieu ce jeudi 11 juin 2020 au Palais Sékhoutouréya.

« On aurait souhaité qu’il soit là en cette période agitée de la Guinée et où on va vers des élections. Car son bon sens et son sens de la mesure, de la vérité, allait nous aider. Mais on ne peut rien contre la volonté de Dieu », a déclaré le Président Alpha Condé, selon un communiqué de la présidence guinéenne.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence du chargé d’affaires de l’Ambassade des Etats-Unis, Audu Besmere.

