Guinée : Alpha Condé écrit à Donald Trump…

CONAKRY-Le président guinéen Alpha Condé a adressé un message à son homologue américain, Donald Trump. Suite à la disparition de l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en Guinée Simon Henshaw , Alpha Condé a adressé ses condoléances à Donald Trump, dans un message de départ lu ce mercredi 10 juin 2020.

« C’est avec une vive émotion et une grande tristesse que le peuple de Guinée, son gouvernement et moi-même avons appris le décès de monsieur Simon Henshaw, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis d’Amérique près la République de Guinée », écrit Alpha Condé.

Diplomate talentueux, l’ambassadeur Henshaw aura efficacement et positivement contribué en si peu de temps au renforcement et à la diversification des liens d’amitié, de coopération, existants entre nos deux pays, témoigne le dirigeant guinéen.

« En cette période de dure épreuve, permettez-moi au nom du peuple, du gouvernement guinéen et à mon nom propre de vous adresser nos sincères condoléances. Par la même occasion, je vous prie de bien vouloir adresser au peuple américain, notre profonde compassion », note le président Condé.

Simon Henshaw est décédé ce mardi 09 juin 20 des suites d’un arrêt cardiaque. Pour le moment, aucune annonce officielle n’a été faite sur le programme de ses obsèques.

