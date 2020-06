Dubreka: Pourquoi la jeune Madiouba Koma s'est-elle suicidée?

DUBREKA-Une fille de 15 ans s'est donnée la mort par pendaison ce 9 juin 2020 à Ansoumania, préfecture de Dubréka. Madiouba Koma était élève de la 5ème année à l’école élémentaire de Nèguèyah (Km5). Alors que la polémique enfle sur les raisons de ce suicide, un proche de la famille explique à Africaguinee.com ce qui s'est réellement passé.

Selon le jeune frère de tuteur de la fille, c'est une affaire de téléphone qui serait à l'origine de ce drame. Notre interlocuteur, Madiouba Koma ne s’est pas suicidée à cause d’une histoire de défloraison. Témoignage.

“Je suis le jeune frère de l'oncle de la fille qui s'est suicidée. Mais c'est faux, ce n'est pas une affaire de défloration. Chez nous, quand tu vois un objet de grande valeur dans les mains de ton enfant on cherche à comprendre comment l'enfant a acquis cet objet. La fille est orpheline de mère. Elle a été envoyée chez mon grand frère pour être élevée. Et donc hier soir, mon grand frère qui est l'oncle de la défunte a vu un téléphone avec elle. Il lui a demandé comment elle a gagné cet appareil puisque ce n'est pas lui qui le lui a acheté. Elle n'a pas réussi à se justifier. Ensuite mon grand frère l'a frappée pour exiger qu'elle lui montre le propriétaire du téléphone. Après l'avoir corrigée, il lui a retiré le téléphone.

Après ce matin, il a appelé la petite pour lui dire de ne plus faire ce qu'elle est en train de faire. Elle a même par la suite reconnu son tort et a promis de ne plus le refaire. C'est ainsi que mon grand frère est parti au travail.

Par la suite dans la journée, elle est partie au marché pour acheter les condiments pour faire la cuisine. A son retour, elle a lavé les bols. C'est lorsqu'elle a fini de faire son travail qu'elle est partie se pendre seule à la maison parce que tout le monde était sorti.

Mais avant qu'elle ne se pende, elle avait déjà acheté des médicaments qu’on utilise contre des souris pour boire. Mais nous, on ne le savait pas. Quand elle a fait ça, on a appelé un docteur pour voir son état de santé. Mais celui-ci a confirmé qu'elle ne souffre de rien. C'est après cela qu'elle s'est pendue.

Ce sont les voisins qui m'ont appelé au téléphone pour m'informer. Je suis venu et on a appelé les militaires qui sont venus prendre le corps. Ils nous ont interrogé et on leur a décrit la circonstance de sa mort. Ils ont pris le corps pour le transporter à l'hôpital ”a témoigné Issagha Camara, jeune frère de l'oncle de la victime.

Depuis que l'épouse de son grand frère a appris cette nouvelle, elle a piqué une crise. Quant à son grand frère, ce dernier se trouve à la maison en attendant les résultats de l'autopsie.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 664-72-76-28