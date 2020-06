Drame à Pita : Mamadou Bah tue son père à l’aide d’un gourdin…

PITA- L’acte s’est passé ce mardi 09 juin à Dioungoya, secteur situé dans la périphérie de la commune urbaine de Pita. Un jeune, carreleur de profession, revenu en famille dans un état de folie s’en est pris à son père qu’il a tué.

Le défunt Mamadou Dioumah Bah qui était à Bantighel, était venu voir l’état de son fils malade. Vue qu’il était agité, on lui a donné des médicaments afin qu’il s’en dorme. Mais à son réveil, il s’en est pris à son père qu’il a pourchassé avec un gourdin. Lorsqu’il l’a rattrapé, il lui a roué de coups jusqu'à ce que mort s'en suive.

« Le jeune Mamadou Bah était à Timbi pour un travail. Mais hier il est rentré malade, souffrant des maux de tête. Les gens l'ont soupçonné de démence. Ayant appris la nouvelle, son père Mamadou Diouma Bah qui était à Bantighel est venu le voir. On lui a donné des produits pour le calmer. Il s’est endormi un moment et puis il s’est réveillé subitement. A son réveil, il n'y avait que son père qui était à côté de lui. Il le pourchasse avec un gourdin. Son père a réussi à franchir la clôture mais, il le rattrape et le tue en lui rouant de coups sur la tête qu’il a broyée carrément. Ensuite, il s’est attaqué aux membres inférieurs. C'est là que des secours sont arrivés, mais c'était déjà trop tard », a expliqué un voisin à la famille de la victime.

Selon les informations, c'est sur les lieux du crime que le jeune Mamadou Bah a été mis aux arrêts par les services de sécurité. Son père Mamadou Diouma a été inhumé vers la fin de l'après-midi de ce mardi à Pita.

Joint par ce matin par Africaguinee.com, le maire de la commune urbaine de Pita, Mamadou Oury Diallo a exprimé tout son regret par rapport à ce drame.

« Ce matin je suis allé dans les locaux de la police mais le jeune que j'ai vu là-bas ne fait que rire et raconter des choses inimaginables. C'est regrettable », regrette Mamadou Oury Diallo.

Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112