Décès de Simon Henshaw : des acteurs politiques réagissent…

CONAKRY-De nombreux acteurs politiques guinéens ont réagi suite au décès à Conakry du diplomate américain Simon Henshaw qui s’est éteint ce mardi 09 juin dans la soirée des suites d’un arrêt cardiaque.

Réagissant à ce cette disparition, le président Alpha Condé a déclaré que la Guinée perd un grand ami qui, selon lui, s’est beaucoup investi pour le renforcement des relations entre Conakry et Washington.

« La Guinée perd un grand ami, un grand défenseur des intérêts de la Guinée et qui a beaucoup fait pour renforcer les relations entre nos deux pays », a réagi ce matin le Chef de l’Etat.

Dans les rangs de l’opposition guinéenne, les réactions n’ont pas manqué. Cellou Dalein Diallo pleure la disparition d’un homme courtois attaché aux valeurs de liberté et de démocratie.

« C’est avec tristesse que j’ai appris le décès de l’Ambassadeur des USA en Guinée SEM. Simon Henshaw, un homme courtois, chaleureux et profondément attaché aux valeurs de liberté et de démocratie. Mes sincères condoléances à sa famille, au gouvernement et au peuple américain », a réagi Cellou Dalein Diallo.

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, le FNDC qui se dit profondément attristé par cette disparition subite, a témoigné de l’attachement du défunt aux valeurs démocratiques et au respect des droits humains en Guinée.

« Nous adressons nos condoléances à sa famille, au Président Donald Trump et au peuple américain. Le peuple de Guinée se souviendra de son engagement en faveur de la justice et de l'Etat de droit. Nous saluons sa contribution au renforcement des liens diplomatiques et fraternels entre nos deux peuples », a réagi la coordination nationale du FNDC.

