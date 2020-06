Atteinte d’une tumeur, Madame Houlaimatou Bah sollicite votre aide…

TELEMELE-SOS pour madame Houlaimatou Bah qui souffre d’une tumeur qui se trouve sur son visage.

Originaire de Télémélé précisément à Missidé Linguewi, relevant du district de Hallandédjan, commune rurale de Sarékaly, cette dame a contracté cette tumeur il y a de cela deux ans. Elle a commencé par constater des boutons qui sont sortis sur son visage. Depuis, cette maladie ne fait que s’aggraver du jour au lendemain. Affaiblie, elle sollicite une assistance.

Après avoir dépensé toutes ses économies sans succès dans les hôpitaux dans l’espoir de recouvrer sa santé, cette mère de famille se retrouve aujourd’hui sans moyens financiers. Désormais, la pauvre dame est contrainte de faire appel à la générosité des uns et des autres pour espérer survivre de cette tumeur.

« Depuis deux (2) ans, je souffre de cette maladie. Nous avons visité certains centres hospitaliers et la médecine traditionnelle. Mais, j’avoue que la maladie ne fait que s’aggraver. Mon mari et toute ma famille se sont largement investis pour essayer de me sauver. Mais, faute de moyens, ma santé continue de se détériorer », a expliqué Madame Houlaimatou Bah avant de lancer un appel aux personnes de bonnes volontés de lui venir en aide.

« Pour ma prise en charge, je demande une assistance auprès des ONGs, des personnes de bonnes volontés, du gouvernement…», a-t-elle demandé.

Vous pouvez faire un geste pour sauver dame Houlaimatou Bah en cliquant sur le lien suivant :

https://www.leetchi.com/fr/c/wK1J3e9r

Pour plus d’informations, prière de contacter l’un des numéros suivants : le 628817015 ou le 622329337.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com