Alpha Condé rassure : « Je me porte comme un charme… »

CONAKRY- Annoncé très malade, le Président Alpha Condé a fait une nouvelle sortie ce mercredi 10 juin 2020. Pour faire taire les rumeurs qui lui donnaient pour mort, le Chef de l’Etat s’est exprimé sur les ondes d’une radio privée de la place. Une chose très rare. Alpha Condé ne s’exprime quasiment que dans les médias étrangers. Cette fois, il a accordé une interview à la radio « Sabari Fm ».

‘’Moi je vis. Il y en a qui disent que j’étais à Moscou, d’autres ont annoncé j’ai été au Danemark ou qu’il y a un avion avec des bérets rouges tout autour. La population peut être rassurée, je suis en bonne santé. Je continue à faire mon sport’’, a déclaré ce matin Alpha Condé qui tente de justifier son absence très remarquée ces derniers jours sur la scène publique.

‘’A cause de la pandémie, les médecins me recommandent de ne pas recevoir des visiteurs. Je suis le président de la République, donc le garant de l’unité nationale. Il est donc extrêmement important qu’ils me demandent de prendre des précautions. En Guinée les gens sont habitués à mentir. Combien de fois on a annoncé la mort du président Lansana Conté ? Combien de fois on a dit que le président est malade ou qu’il est mort ? Il y a des gens qui se cachent derrière leur incurie politique et leur incapacité de convaincre les populations pour inventer des mensonges’’, précise le numéro un guinéen.

A ses inconditionnels et au peuple de Guinée, Alpha Condé tente de rassurer : ‘’Moi je me porte très bien et je fais régulièrement le sport. Comme beaucoup de guinéens n’ont pas été à l’école, on peut les tromper facilement. Je rassure le peuple de Guinée que je me porte comme un charme’’, confie à nouveau Alpha Condé.

‘’Je suis certain que j’enterrerai beaucoup de gens qui souhaitent ma mort. Je les enterrerai comme le disait le président Conté ou d’autre’’, ironise Alpha Condé.

