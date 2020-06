CONAKRY- Le journaliste Moussa Cissé vient d’apporter de nouvelles précisions au sujet de ce que beaucoup qualifiaient de « scandale financier » à la Présidence de la République. Notre confrère a fait un erratum qui « disculpe » Kabinet Sylla Bill Gates, Rachid Ndiaye et Mamady Sinkoun Kaba dans l’affaire d’un prétendu détournement de fonds à la Présidence au profit du groupe de presse « Djoma Médias ».

Merci de lire ci-dessous l’erratum dans lequel Moussa Cissé s’est confondu en excuses pour avoir porté de graves accusations contre les trois cadres de la Présidence cités plus haut…

Dans ma tribune sur le Lynx du 8 juin 2020, j’écrivais : « Quand on sait que pour faire une radio couplée d’une chaine de télévision, cela demande de l’argent. Beaucoup d’argent. Alors l’argent est la clé de l’énigme. Mais qu’est-ce que le prix d’une radio et d’une télévision pour ceux qui ont la main mise sur le budget d’une présidence ?

Il suffit de prendre ceci, au nom de cela, pour l’affecter à autre chose. C’est ce que tous les indicateurs laissent croire sans l’ombre d’un doute. Ainsi, on apprend que tous les équipements, appareillages, accessoires et consorts de radio et de télévision ont été acquis au nom d’un programme d’équipement du Bureau de Presse de la Présidence de la République pour se retrouver du côté de Nongo dans des locaux de Djoma Media ». Vérification et constats faits à la Présidence, il s’avère qu’il n’y a pas eu de commande d’équipements destinée au Bureau de Presse. Par conséquent, je présente mes excuses au Groupe Djoma Media ainsi qu’à mes collègues de la présidence mis en cause par l’article, à savoir Kabinet Sylla Bill Gates, Rachid NDiaye et Mamady Sinkoun Kaba. J’y reviendrai.

Moussa Cisse

Journaliste