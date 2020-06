Paris: Emmanuel Macron adresse un message à Alpha Condé…

PARIS-Le Président français Emmanuel Macron a adressé un message à son homologue guinéen, suite à la disparition de l’artiste Mory Kanté.

Dans son message de départ adressé à Alpha Condé, ce lundi 07 juin le dirigeant français a déclaré que « la Guinée, le Mandé et plus largement l’Afrique, perdent un très grand artiste ».

Emmanuel Macron souligne que l’héritage musical de celui qui était surnommé le griot électrique perdurera. « Son héritage musical perdurera car ses chansons font encore danser des millions de personnes dans toutes les régions du monde », a-t-il noté.

Mory Kanté est décédé le 22 mai dernier à Conakry, des suites de maladie. Sa disparition a ému le monde entier qu’il a égayé à travers ses chansons. Le président Français espère que la nouvelle génération d’artistes guinéens, continuera à faire vivre sa mémoire et sa musique. Il pense notamment à l’ancien prix découverte Rfi, Soul Bangs qui est le beau-fils de Mory Kanté.

« La nouvelle génération d’artistes guinéens continuera à faire vivre sa musique et sa mémoire. Je pense notamment à ses enfant Balla et Manamba Kanté ainsi que son beau fils Soul Bangs trois artistes guinéens écoutés au-delà des frontières du pays », indique Emmanuel Macron remerciant Alpha Condé de « bien vouloir transmettre mon message de sympathie à sa famille et à ses proches ».

