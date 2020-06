GAC soutient la Guinée dans la lutte contre la pandémie de COVID-19

Kamsar, le mardi 9 juin 2020--- Guinea Alumina Corporation a annoncé aujourd'hui qu'elle a fourni une aide humanitaire et économique à la Guinée, et plus particulièrement aux communautés locales de Boké dans le cadre de la lutte contre le COVID-19.

Le soutien du GAC comprend la mobilisation des membres des communautés locales pour la fabrication de savons, masques et autres équipements de protection offerts aux populations locales, aux employés et aux sous-traitants ; la fourniture d’équipements médicaux aux autorités sanitaires nationales ; et la sensibilisation sur les gestes barrières contre la maladie.

Quelque 450 emplois temporaires ont été créés par le projet de soutien communautaire COVID-19 de GAC. Selon les Nations unies, chaque travailleur dans les pays en développement fait vivre en moyenne sept membres de sa famille. Le projet apporte donc probablement un soutien économique à plus de 3 000 personnes dans la région de Boké.

Aissata Béavogui, directrice générale et responsable de la responsabilité sociale d’entreprises de GAC, a déclaré : "le gouvernement des Émirats arabes unis fournit une assistance à de nombreux pays dans leur lutte contre la COVID-19, dont la Guinée. En tant qu’entreprise détenue par les Émirats arabes unis et fière d’être une entreprise citoyenne de la Guinée, nous suivons cet exemple et étendons notre soutien à nos communautés d’accueil en cette période difficile, non seulement sur une base humanitaire mais surtout en soutenant les économies locales par l’entrepreneuriat social. Nous avons déjà contribué à la lutte contre les pandémies liées à la crise d’Ebola il y a cinq ans, et nous mettons aujourd’hui en pratique les leçons que nous avons apprises à l’époque".

Plus de 400 femmes et jeunes des communautés d’accueil de GAC produisent du savon pour le lavage des mains, qui est ensuite distribué par GAC aux communautés elles-mêmes. Quelque 25 000 barres de savon ont déjà été produites à ce jour.

GAC paie 20 tailleurs pour qu’ils fabriquent des masques pour les membres des communautés locales. À ce jour, 25 000 masques ont été distribués à des ménages situés à proximité des sites miniers et portuaires de GAC, ainsi qu’aux employés et sous-traitants de la société.

Pour promouvoir le lavage des mains, GAC a commandé auprès d’ateliers locaux de soudure la production des stations de lavage des mains — des bassins et des distributeurs de savon — que GAC a placé dans les espaces publics des communautés voisines à sa concession.

GAC soutient également les communautés locales en distribuant des denrées alimentaires de base d’origine locale, notamment du riz et du sucre, contribuant ainsi à assurer la sécurité alimentaire pendant la pandémie.

Pour contribuer à la sensibilisation des communautés aux mesures de prévention de COVID-19, GAC a fait don de ses ressources publicitaires. Les employés, dont la responsable syndicale (Fanta Doukouré, qui est également surintendante, administration et services) et les surintendants du chargement des trains, ont enregistré des messages d’intérêt public dans les langues locales sur des sujets tels que la distanciation sociale et l’importance de l’hygiène, qui sont diffusés sous forme de messages publicitaires sur les radios locales. GAC a également remplacé ses panneaux d’affichage dans la région par des messages de sensibilisation sur la prévention.

Au niveau national, GAC soutient la Guinée dans la lutte contre la COVID-19 en faisant don de quelque 200 000 dollars de fournitures médicales à l’Agence nationale de sécurité sanitaire par l’intermédiaire du ministère des Mines.

Le développement du projet GAC, dont la production a débuté en août de l’année dernière, a constitué le plus grand investissement en Guinée au cours des quatre dernières décennies.

