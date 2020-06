Coronavirus: Plusieurs hauts cadres proches de Rémy Lamah testés positifs…

CONAKRY-En plus du ministre Rémy Lamah, plusieurs hauts cadres du département de la Santé sont atteints par le Coronavirus.

Selon nos informations, le Secrétaire général du ministère de la santé, M. Sékou Condé et l’actuel directeur national des établissements hospitaliers et de l’hygiène sanitaire sont tous testés positifs du Covid-19.

« A côté du ministre de la santé nous avons aussi le Secrétaire général du ministère de la santé qui se trouve dans la même situation. Il y a aussi le Chef de l’unité de gestion du projet de réhabilitation, extension, équipements de l’hôpital Donka qui est l’actuel directeur national des établissements hospitaliers et de l’hygiène sanitaire. Tous sont testés positifs de cette maladie », a confié à Africaguinee.com un haut responsable de l’hôpital Donka.

Plusieurs ministres du Gouvernement Kassory ont contracté le Coronavirus. Les derniers cas signalés sont Rémy Lamah et Oyé Guilavogui.

La Guinée a enregistré plus de 4200 cas de Covid-19 depuis le début de l’épidémie en mars dernier. A ce jour, la courbe des nouvelles contaminations est baissière alors que plus de moitié des malades sont sortis guéris. Une vingtaine de personnes sont mortes du coronavirus en milieu hospitalier.

Ce lundi 08 juin, le gouvernement a lancé des essais cliniques pour évaluer l’efficacité et la tolérance de produits élaborés en République de Guinée et dédiés à la lutte contre le Coronavirus. Il s’agit du Quinquina, du Cosphérunate et d’un phytomédicament antiviral et de l’Atemisia annua.

A suivre…

Africaguinee.com