Coincé à Alger, un étudiant interpelle le Gouvernement: "aidez-nous à rentrer en Guinée…"

ALGER-Partis à la recherche du savoir, les étudiants guinéens en Algérie tirent le diable par la queue. De nos jours, ils vivent dans des conditions précaires en cette période de Coronavirus. Ces étudiants qui sont confinés dans des chambres depuis plus de deux mois sont en manque presque tout. Y compris des besoins primaires vitaux. Ils lancent un message aux autorités guinéennes : Celui de les aider à rentrer au bercail.

« Nous sommes confinés dans des chambres, il y a déjà deux mois de cela. Nous ne sortons pas à cause du confinement et nous vivons dans des conditions très précaires. La nourriture qu’on nous apporte n’est non seulement pas de qualité mais aussi très insuffisant », a confié Kabinet Donzo, étudiant à l’Université de Bouira en Algérie.

Selon lui, les bourses qui leurs sont offerts sont très insuffisants pour faire face à leurs besoins vitaux. ‘’Nous n’avons reçu que 160, d’autres 200 US le mois d’Avril comme bourse. C’est très insignifiant ici en Algérie pour une année. On nous apprend d’ailleurs que cet argent, c’est le consulat qui l’a puisé de son budget pour nous le donner. Quand on demande le reste, ils nous disent que rien n’est fait encore’’, relate-t-il.

Ils lancent un message à l’Etat guinéen de les aider à revenir au pays en attendant la fin de cette pandémie du nouveau Coronavirus. « Nous sommes déjà en vacance. Nous communiquons avec nos autres amis qui sont dans d’autres villes. Nous voulons rentrer au pays auprès de nos parents mais c’est impossible. Le consul nous a dit que rien n’est fait pour nous, pour rejoindre le pays. Alors que le président avait promis que les dispositions seront prises pour faire revenir non seulement les étudiants, mais aussi les ressortissants guinéens qui sont ici au pays. C’est pourquoi nous demandons au ministère des Affaires Etrangères, au gouvernement et au Pr Alpha Condé de nous aider à rentrer au pays. On souffre ici. Il faut qu’ils nous aident à rentrer au pays. Si nous sommes auprès des parents, c’est mieux », lance Kabinet Donzo.

Depuis le début de la pandémie, plusieurs guinéens sont bloqués à l’étranger. Ces guinéens vivent des conditions précaires dans ces pays en cette période de crise sanitaire.

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Pour Africaguinee.com

