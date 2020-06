Lutte contre la Covid-19 : Bolloré Transport Logistics fait un important don à l’ANSS

CONAKRY-Dans le cadre de la mobilisation nationale contre le coronavirus, la société Bolloré Transport Logistics Guinée a fait un important don de matériels ce jeudi 8juin 2020 à l'agence nationale de la sécurité sanitaire (ANSS).

Composés essentiellement de blouses jetables, de visières et d’un automate de biochimie d’une capacité de 200 tests/heure, ces matériels médicaux vont aider considérablement à lutter contre la COVID-19 en Guinée.

Dans son allocution de circonstance, le Directeur Général de Bolloré transport et logistics Guinée a d'abord rappelé que depuis l'apparition du premier cas de Covid-19 en Guinée en mars 2020, la société a mis en place des mesures de prévention nécessaires sur l'ensemble des ses sites d'activités. L’objectif est de protéger ses collaborateurs ainsi que ses partenaires et clients, tout en essayant de maintenir ses activités qui sont essentielles au niveau du Terminal à conteneurs et au niveau du Port. Pour une cause nationale, il faut un engagement de tous, a introduit le DG de Bolloré Transport et logistics.

“Le Groupe Bolloré Guinée, après des discussions avec vos services et tenant compte de vos besoins pour l'amélioration de la prise en charge sanitaire des personnes atteintes par cette maladie, a le plaisir de vous remettre ce matin un de lot de matériels composés d'un Automate de biochimie d'une capacité de 200 tests/heure, des Réactifs d'automate de biochimie d'une période de 2 mois, d’un lot de 339 Blouses jetables, d’un lot de 500 Visières, d’un lot de 200 combinaisons” a déclaré M. Jean-Christophe Tranchepain.

Ces matériels sont d'autant plus importants que lorsque l'on prend l'automate, c'est un matériel qui peut être utilisé après l'éradication de cette pandémie du covid-19, a-t-il dit.

Ce don arrive au bon moment dans la mesure où l'ANSS vient de lancer la campagne « stop covid-19 en 60 jours ». C'est pourquoi le Directeur Général de l'agence nationale de la sécurité sanitaire s'est dit très content de ce geste salvateur de la société Bolloré Transport Logistics.

“Je dirais tout d'abord merci à Bolloré. J'ai collaboré avec votre société pendant la riposte contre Ebola. Nous avons eu beaucoup de relations, face aux multiples intrants qu'on recevait, mais aussi leur contribution pour contrer cette épidémie. C'est pour vous dire que je ne suis pas surpris du tout de ce geste de Bolloré. Pendant les périodes de difficultés, ils ont été au chevet du ministère de la Santé pour apporter leur contribution aux différentes composantes de notre stratégie de riposte. Ce matériel de dernière génération pourra non seulement nous aider à contrôler la maladie, mais renforcer la résilience de cette maladie covid-19. Et c'est sûr certaines de nos infrastructures pourront en bénéficier au-delà du covid-19. Qu'ils en soient vivement remerciés”, s’est réjoui Dr Sakoba Keïta.

Il ajoute par ailleurs que ce don tombe sur un jour spécial et un moment décisif de la riposte contre le coronavirus. Car précise-t-il, l'ANSS a lancé ce lundi matin, la campagne ‘’stop covid-19 en 60 jours.”

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél.: (00224) 664 72 76 28