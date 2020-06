La SMD construit les Directions préfectorales des Mines de Siguiri et de Dinguiraye

Dans le cadre de la mise en exécution de la nouvelle convention signée avec le Gouvernement de la REPUBLIQUE DE GUINEE, la SMD a construit les Directions Préfectorales des mines et de la Géologie de Siguiri et de Dinguiraye pour un coût total convenu de 300 000 $ US .

Pour s’assurer de la bonne exécution des travaux conformément aux cahiers de charges, la Direction Générale de la SMD a effectué une visite dans les deux chantiers pour apprécier la qualité des travaux réalisés et confirmer le respect des engagements du Groupe NORDGOLD vis-à-vis du Gouvernement Guinéen.

Avant cette visite de terrain de la Direction de la SMD, le 14 Février 2020, le Ministère des Mines et de la Géologie, représenté par sa Direction préfectorale des Mines de Siguiri (Maitre d’ouvrage) et la SMD représentée par son Service Projets et son Département Juridique, avaient procédé à la réception provisoire de l’ouvrage construit pour abriter la Direction préfectorale des mines et de la géologie de Siguiri.

Effectuée sur la base d’un certain nombre de réserves à corriger par l’Entreprise PETROMAN ENGENIRING, la réception provisoire a été l’occasion de constater la réalisation et la finition effectives des travaux dans le respect des exigences du cahier de charge et dans le délai contractuel.

Direction préfectorale des Mines et de la Géologie de Siguiri financée par SMD

Le 19 Février 2020, le Ministère des Mines et de la Géologie, représenté par sa Direction préfectorale des Mines de Dinguiraye (Maitre d’ouvrage) et la SMD représentée par son Service Projets et son Département Juridique, ont procédé à la réception provisoire de l’ouvrage portant sur la construction de la Direction préfectorale des mines et de la géologie de Dinguiraye.

Prononcée sur la base d’un certain nombre de réserves à corriger par l’Entreprise EGIC-TP, cette réception provisoire a été l’occasion de constater la réalisation et la finition effectives des travaux dans le respect des exigences du cahier de charge et dans le délai contractuel (Voir ci-dessous les images de l’ouvrage).

Direction préfectorale des Mines et Géologie de Dinguiraye financée par SMD