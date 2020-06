Guinée : Pourquoi Mathurin Bangoura veut jeter l’éponge ?

CONAKRY-Le Général Mathurin Bangoura veut démissionner de son poste de président de la Ligue Guinéenne de Football Professionnel (LGFP).

A quoi peut-on s’attendre la saison prochaine au niveau de la Ligue Guinéenne de Football Professionnel (LGFP) ? A entendre le Secrétaire général de la LGFP, les ‘’choses’’ ne sont pas assez reluisantes à cause du manque de soutien de la part de l’Etat guinéen qui fait défaut.

En exclusivité au micro d’Africaguinee.com, Elhadj Mamady Diomandé, revient sur les péripéties auxquelles ils sont confrontés à chaque saison régulière.

‘’La saison dernière, nous étions obligés de nous endetter à travers les propres moyens et créneaux du président Mathurin Bangoura et de par ses engagements pour qu’on puisse commencer le championnat. Cela a été fait et fort malheureusement le championnat n’est pas allé à son terme à cause du coronavirus et l’argent qu’il a financé reste toujours là et il doit rembourser’’ adéploré le secrétaire Général de la LGFP.

Selon Elhadj Diomandé, l’Etat guinéen n’accompagne pas assez ce championnat et pour lui c’est une difficulté majeure.

‘’ Si l’Etat n’est pas là pour essayer d’accompagner le championnat, cela va être compliqué pour avoir le financement la saison 2020-2021. C’est pourquoi le président de la LGFP tire la sonnette pour amener l’Etat à s’occuper de ce volet pour qu’au moins on continue d'avoir un championnat cohérent et bien organisé. Le président Mathurin a annoncé à plusieurs reprises son départ parce que nous sommes passés par plusieurs acrobaties pour essayer d’amener le législateur à s’occuper un peu du championnat guinéen. Comme il l’a si bien dit’’ a-t-il dit.

Aux dires du Secrétaire général de la LGFP, sur le plan sponsoring, il n’y a pas une seule entreprise en Guinée que la ligue n’a pas contactée pour appuyer son entité dans l’organisation et le déroulement du championnat et des coupes nationales. Mais en vain-nous indique-t-il.

‘’ Nous avions même écrit un courrier au premier ministre Kassory Fofana et de par son entremise on nous a remis un courrier qu’on a déposé au niveau de toutes les entreprises susceptibles d’accompagner le championnat guinéen. Ce courrier a été ventilé à toutes les entreprises de la place qui sont minières et banques mais nous n’avons reçu aucune réaction positive à l’exception des contacts personnels du président Mathurin. Nous avons un expert français qui est avec nous et qui s’occupe exclusivement de recherche de sponsoring et tout ce qui s’en suit mais jusqu’à présent on reste bloqué pour trouver ce financement’’ a regretté, Elhadj Mamady Diomandé.

Lors d’une récente sortie médiatique, le General Mathurin Bangoura a menacé de jeter l’éponge dans les prochains jours s’il n’y a aucune réaction de l’Etat.

‘’Mais c’est ce que j’ai dit, je rends le tablier. J’ai dit à tous mes collègues, je rends le tablier parce que je n’ai pas de l’argent pour donner aux clubs.Moi président de la ligue, je me suis endetté auprès d’une banque pour pouvoir subventionner les clubs l’année dernière. Mais n’ayant pas payé ce que nous avons contracté auprès de cette banque, alors que l’Etat refuse entièrement de mettre de l’argent, nous avons écrit au ministre Bantama Sow, nous sommes allés le rencontrer, nous sommes allés à la Primature qui a écrit des lettres pour appuyer la demande que nous avons faite auprès des structures privées de la place, on n’a pas eu gain de cause. Comment voulez-vous que la ligue guinéenne de football professionnel puisse trouver de l’argent pour financer encore ses clubs’’ a regretté le General Mathurin Bangoura.

Affaire à suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13